Firefly отправит мини-обогреватель для лунных ночей с температурой −170 градусов

·17·Технологии
Firefly отправит мини-обогреватель для лунных ночей с температурой −170 градусов

Firefly Аероспаке компания планирует отправить на Луну миниатюрный радиоизотопный источник тепла, который поможет будущим посадочным аппаратам успешно переживать крайне холодные лунные ночи. Как сообщает иксбт.ком, разработанная компанией Зено Повер экспериментальная система будет доставлена в космос на борту одного из аппаратов Блуе Гхост, запуск которого ожидается в 2028 году. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Комплекс под названием Сурвиве-те-Нигхт получит радиоизотопный нагревательный элемент на основе америция-241. Его тепловой мощности всего в 5 ватт, предположительно, будет достаточно для поддержания электроники экспериментального модуля, систем связи и электропитания в допустимом температурном диапазоне. Подобные технологии имеют критическое значение из-за экстремально суровых условий на поверхности Луны.

Экстремальная среда Луны и задача испытания

Известно, что одна лунная ночь длится около 14 земных суток, а температура в некоторых районах за это время может опускаться до −170 градусов Цельсия. Без дополнительных источников тепла чувствительная бортовая электроника и аккумуляторы не смогут выдержать столь продолжительное охлаждение. Поэтому главная задача эксперимента сформулирована предельно просто: через пять дней после наступления лунной ночи модуль должен выйти на связь с Землей и передать сигнал, подтверждающий, что он продолжает работать.

По словам главы Зено Повер Тайлера Бернстайна, размеры устройства настолько малы, что его можно сравнить с серебряным долларом. Однако масса и точные габариты всего экспериментального комплекса пока не раскрываются. Испытание тесно связано с программой NASA Коммеркиал Лунар Пайлоад Сервикес (КЛПС), в рамках которой агентство активно стимулирует производителей коммерческих лунных аппаратов создавать технологии, способные работать не только днем, но и ночью.

Будущие базы и другие участники

Подобные инновации особенно актуальны для планов по созданию долгосрочной инфраструктуры и будущих баз на Луне. Эта миссия станет первым космическим полетом оборудования Зено Повер и одной из первых попыток использовать коммерческий радиоизотопный источник такого класса. Помимо испытания технологии, компания намерена на практике отработать сертификацию, транспортировку, интеграцию и запуск ядерного оборудования на коммерческой ракете.

Уже сейчас Зено Повер готовится к массовому производству подобных устройств. В будущем, как ожидается, потребуется несколько сотен таких компактных обогревателей. Параллельно разрабатываются более мощные системы, которые будут преобразовывать тепло от распада изотопов в электроэнергию с помощью генераторов Стирлинга. Стоит отметить, что в 2028 году компания Интуитиве Мачинес также планирует провести аналогичный эксперимент, а NASA объявило о выделении 15 миллионов долларов в качестве награды за успешную демонстрацию этой технологии.

Firefly AerospaceZeno PowerЛунаКосмические технологииNASA
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Суверенная разведка США начала отслеживать радиоволны с орбитыСуверенная разведка США начала отслеживать радиоволны с орбитыСегодня, 07:54NASA отменила уникальную операцию по спасению космического телескопаNASA отменила уникальную операцию по спасению космического телескопаСегодня, 07:25Фрамеворк представила модульный ноутбук с обновлённым процессоромФрамеворк представила модульный ноутбук с обновлённым процессоромСегодня, 02:27Гвинет Пэлтроу устраивает тайный ужин в честь Сэма АльтманаГвинет Пэлтроу устраивает тайный ужин в честь Сэма АльтманаСегодня, 01:28МагикОС 11 представила новую технологию очистки памятиМагикОС 11 представила новую технологию очистки памятиСегодня, 00:23OpenAI заблокировала доступ исследователей кибербезопасности из-за технической ошибкиOpenAI заблокировала доступ исследователей кибербезопасности из-за технической ошибкиВчера, 23:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Беспрецедентная конкуренция на рынке смартфонов: в сентябре 2026 года выйдут 5 флагманов
Беспрецедентная конкуренция на рынке смартфонов: в сентябре 2026 года выйдут 5 флагманов