Firefly отправит мини-обогреватель для лунных ночей с температурой −170 градусов

Firefly Аероспаке компания планирует отправить на Луну миниатюрный радиоизотопный источник тепла, который поможет будущим посадочным аппаратам успешно переживать крайне холодные лунные ночи. Как сообщает иксбт.ком, разработанная компанией Зено Повер экспериментальная система будет доставлена в космос на борту одного из аппаратов Блуе Гхост, запуск которого ожидается в 2028 году. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Комплекс под названием Сурвиве-те-Нигхт получит радиоизотопный нагревательный элемент на основе америция-241. Его тепловой мощности всего в 5 ватт, предположительно, будет достаточно для поддержания электроники экспериментального модуля, систем связи и электропитания в допустимом температурном диапазоне. Подобные технологии имеют критическое значение из-за экстремально суровых условий на поверхности Луны.

Экстремальная среда Луны и задача испытания

Известно, что одна лунная ночь длится около 14 земных суток, а температура в некоторых районах за это время может опускаться до −170 градусов Цельсия. Без дополнительных источников тепла чувствительная бортовая электроника и аккумуляторы не смогут выдержать столь продолжительное охлаждение. Поэтому главная задача эксперимента сформулирована предельно просто: через пять дней после наступления лунной ночи модуль должен выйти на связь с Землей и передать сигнал, подтверждающий, что он продолжает работать.

По словам главы Зено Повер Тайлера Бернстайна, размеры устройства настолько малы, что его можно сравнить с серебряным долларом. Однако масса и точные габариты всего экспериментального комплекса пока не раскрываются. Испытание тесно связано с программой NASA Коммеркиал Лунар Пайлоад Сервикес (КЛПС), в рамках которой агентство активно стимулирует производителей коммерческих лунных аппаратов создавать технологии, способные работать не только днем, но и ночью.

Будущие базы и другие участники

Подобные инновации особенно актуальны для планов по созданию долгосрочной инфраструктуры и будущих баз на Луне. Эта миссия станет первым космическим полетом оборудования Зено Повер и одной из первых попыток использовать коммерческий радиоизотопный источник такого класса. Помимо испытания технологии, компания намерена на практике отработать сертификацию, транспортировку, интеграцию и запуск ядерного оборудования на коммерческой ракете.

Уже сейчас Зено Повер готовится к массовому производству подобных устройств. В будущем, как ожидается, потребуется несколько сотен таких компактных обогревателей. Параллельно разрабатываются более мощные системы, которые будут преобразовывать тепло от распада изотопов в электроэнергию с помощью генераторов Стирлинга. Стоит отметить, что в 2028 году компания Интуитиве Мачинес также планирует провести аналогичный эксперимент, а NASA объявило о выделении 15 миллионов долларов в качестве награды за успешную демонстрацию этой технологии.