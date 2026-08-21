США могут осуществлять более тысячи космических полетов в год к 2030 году

Администрация США сделала масштабный стратегический шаг на пути развития космических исследований и промышленности. Согласно новому меморандуму, подписанному Дональдом Трампом, перед Соединенными Штатами поставлена задача к 2030 году осуществлять более тысячи космических полетов и посадок ежегодно. Как сообщает издание иксбт.ком, этот показатель кардинально отличается от текущего уровня, поскольку сейчас американская космическая отрасль в среднем выполняет более 200 полетов в год. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Подписанный документ предусматривает ускоренное развитие космической транспортной инфраструктуры страны, а также дальнейшее укрепление сотрудничества между государственными и частными компаниями. В будущем правительство намерено значительно ускорить процесс выдачи разрешений, необходимых для выполнения полетов и создания соответствующей инфраструктуры. Это позволит сократить бюрократические барьеры в отрасли и повысить эффективность работы.

Освоение Марса и миссии роботов

Один из наиболее примечательных аспектов документа касается планов по изучению Красной планеты. В частности, Дональд Трамп поручил изучить коммерческие возможности доставки роботов на поверхность Марса. Такой подход в будущем позволит привлечь частный капитал и передовые технологии к космическим исследованиям.

В рамках будущих программ планируется рассмотреть не только отправку автоматизированных устройств, но и вопросы отправки людей на Марс с последующим безопасным возвращением на Землю. Ожидается, что эти инициативы радикально изменят космические возможности человечества в ближайшем будущем.

Главная цель новой стратегии — наряду с резким увеличением частоты полетов создать благоприятные условия для постепенного перехода от освоения околоземной орбиты к масштабным программам освоения Луны и Марса. По мнению специалистов, для достижения столь амбициозных целей решающее значение будут иметь согласованные действия частного сектора и государственных структур.