США могут осуществлять более тысячи космических полетов в год к 2030 году

·10·Технологии
США могут осуществлять более тысячи космических полетов в год к 2030 году

Администрация США сделала масштабный стратегический шаг на пути развития космических исследований и промышленности. Согласно новому меморандуму, подписанному Дональдом Трампом, перед Соединенными Штатами поставлена задача к 2030 году осуществлять более тысячи космических полетов и посадок ежегодно. Как сообщает издание иксбт.ком, этот показатель кардинально отличается от текущего уровня, поскольку сейчас американская космическая отрасль в среднем выполняет более 200 полетов в год. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Подписанный документ предусматривает ускоренное развитие космической транспортной инфраструктуры страны, а также дальнейшее укрепление сотрудничества между государственными и частными компаниями. В будущем правительство намерено значительно ускорить процесс выдачи разрешений, необходимых для выполнения полетов и создания соответствующей инфраструктуры. Это позволит сократить бюрократические барьеры в отрасли и повысить эффективность работы.

Освоение Марса и миссии роботов

Один из наиболее примечательных аспектов документа касается планов по изучению Красной планеты. В частности, Дональд Трамп поручил изучить коммерческие возможности доставки роботов на поверхность Марса. Такой подход в будущем позволит привлечь частный капитал и передовые технологии к космическим исследованиям.

В рамках будущих программ планируется рассмотреть не только отправку автоматизированных устройств, но и вопросы отправки людей на Марс с последующим безопасным возвращением на Землю. Ожидается, что эти инициативы радикально изменят космические возможности человечества в ближайшем будущем.

Главная цель новой стратегии — наряду с резким увеличением частоты полетов создать благоприятные условия для постепенного перехода от освоения околоземной орбиты к масштабным программам освоения Луны и Марса. По мнению специалистов, для достижения столь амбициозных целей решающее значение будут иметь согласованные действия частного сектора и государственных структур.

КосмосДональд ТрампМарсСШАТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Смартфоны Redmi К100 Pro и К100 Pro Max пользуются высоким спросом у покупателейСмартфоны Redmi К100 Pro и К100 Pro Max пользуются высоким спросом у покупателейСегодня, 11:29Смартфон Sony Xperia 10 ВИИИ появился в тесте GeekbenchСмартфон Sony Xperia 10 ВИИИ появился в тесте GeekbenchСегодня, 10:23Huawei Пура Кс Виев: представлен новый смартфон необычного форматаHuawei Пура Кс Виев: представлен новый смартфон необычного форматаСегодня, 09:58Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy S26 FE представят 27 августаОжидается, что смартфон Samsung Galaxy S26 FE представят 27 августаСегодня, 07:51Запущен плагин Apple Мессагес для ChatGPTЗапущен плагин Apple Мессагес для ChatGPTСегодня, 03:22Инженер, укравший технологии Samsung, приговорен к 7 годам тюрьмыИнженер, укравший технологии Samsung, приговорен к 7 годам тюрьмыСегодня, 02:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Беспрецедентная конкуренция на рынке смартфонов: в сентябре 2026 года выйдут 5 флагманов
Беспрецедентная конкуренция на рынке смартфонов: в сентябре 2026 года выйдут 5 флагманов
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса