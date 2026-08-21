Смартфоны Redmi К100 Pro и К100 Pro Max пользуются высоким спросом у покупателей

Новые флагманские устройства компании Xiaomi успешно продаются на рынке. иксбт.ком Как сообщает издание, в течение первой недели после презентации модели Redmi К100 Pro и Redmi К100 Pro Max смогли реализовать около 95 процентов своего первоначального объёма продаж. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как стало известно, представленные 11 августа текущего года смартфоны этой серии вызвали большой интерес у покупателей. Согласно данным аналитиков @РДОбсерватион, устройства нового поколения показали результаты в несколько раз выше, чем представители предыдущего поколения.

Показатели продаж и темпы роста

Для сравнения, базовая модель Redmi К100 Pro показала результат на 70 процентов лучше прошлогоднего гаджета Redmi К90, а объём продаж более продвинутой версии Redmi К100 Pro Max оказался на целых 135 процентов выше показателя Redmi К90 Pro Max. Ранее представитель компании Лу Вэйбин сообщал, что уже в первый день после презентации версия Pro Max обновила рекорд предыдущего поколения на 150 процентов.

Важную роль в достижении таких высоких показателей сыграли технические характеристики устройств и современная аппаратная платформа. Оба смартфона серии оснащены производительными передовыми процессорами Snapdragon, которые обеспечивают высокую скорость и стабильную работу.

Технические возможности и преимущества

Ещё одной примечательной особенностью новых флагманов стал запас автономности. В частности, модель Redmi К100 Pro получила аккумулятор ёмкостью 8580 мА•ч, а версия К100 Pro Max оснащена ещё более ёмкой батареей на 9070 мА•ч.

Производители также уделили особое внимание качеству звука. Смартфоны этой серии оснащены высококачественной аудиосистемой, специально настроенной специалистами Босе, что обеспечивает пользователям более насыщенные впечатления при просмотре мультимедийного контента.

Такие высокие результаты в условиях острой конкуренции на мировом технологическом рынке показывают, что бренд Xiaomi точно учитывает потребности пользователей и правильно формирует соотношение цены и качества своих флагманских устройств.