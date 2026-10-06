Смартфон Honor Повер 3 выйдет с огромным экраном и новым чипом Dimensity 8600

·21·Технологии
Смартфон Honor Повер 3 выйдет с огромным экраном и новым чипом Dimensity 8600

Согласно данным Иксбт.ком, компания Honor готовится к выпуску смартфона нового поколения Honor Повер 3. Ожидается, что данное устройство будет оснащено значительно увеличенным дисплеем и огромным аккумулятором по сравнению с моделями предыдущего поколения, что уже привлекает внимание пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно первым утечкам, будущий гаджет получит огромную 7-дюймовую панель. Другой инсайдер подтверждает, что смартфон будет оснащен современным плоским ОЛЭД-экраном. Для сравнения, модель Honor Повер 2, выпущенная на рынок в прошлом году, имела плоскую ЛТПС ОЛЭД-панель диагональю 6,79 дюйма.

Производительность и новый процессор

Технические характеристики аппаратной части смартфона также привлекают внимание экспертов. По предварительным данным, в качестве основы Honor Повер 3 ожидается использование нового чипа Dimensity 8600, предназначенного для верхнего сегмента среднего класса.

Предполагается, что этот новый процессор будет произведен по передовому 3-нм техпроцессу. Ожидается, что обновленная архитектура процессора не только значительно повысит общую производительность устройства, но и улучшит систему управления тепловыделением. Презентация данного чипа запланирована на конец 2026 или начало 2027 года, что полностью соответствует срокам выхода смартфона на рынок.

Главное преимущество смартфона

Одной из самых важных и уникальных особенностей устройства останется его аккумулятор. Хотя точная емкость батареи пока официально не раскрыта, предыдущие утечки указывают на то, что эта модель будет оснащена одной из самых больших батарей в истории бренда.

Напомним, что предыдущий смартфон Honor Повер 2 был оснащен огромной батареей емкостью 10 080 мА·ч, основанной на кремний-углеродной технологии. Ожидается, что представитель нового поколения также продемонстрирует показатели энергоемкости не ниже, чем у предшественника.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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