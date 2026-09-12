Финал чемпионата мира 2030: премьер-министр Марокко раскритиковал футбольное руководство

Споры о месте проведения решающего финального матча чемпионата мира по футболу 2030 года накаляются. Согласно информации BBC Sport, премьер-министр Марокко Азиз Аханнуш был вынужден официально вмешаться после поспешных заявлений главы футбольной федерации страны относительно финала турнира. Глава правительства сделал строгое предупреждение футбольному руководству страны, потребовав прекратить давать публичные и необоснованные обещания по вопросам, которые еще официально не утверждены. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, что мундиаль 2030 года станет юбилейным соревнованием в истории футбола, и его хозяевами, наряду с Марокко, станут Испания и Португалия. Также решено, что первые матчи турнира пройдут в странах Южной Америки, чтобы отдать дань уважения истории чемпионата. Однако на каком именно стадионе состоится решающий финальный матч, ФИФА пока официально не объявила.

Заявления с политических трибун

Конфликт возник после того, как президент Королевской федерации футбола Марокко (РМФФ) Фузи Лекжа выступил на мероприятии одной из политических партий и заявил, что новый стадион в Касабланке удостоится «чести» принять финальный матч. Подобные резкие и несогласованные заявления могли привести к дипломатическим недопониманиям с европейскими партнерами.

Премьер-министр Азиз Аханнуш в своей речи на митинге крайне резко отреагировал на эту ситуацию, подчеркнув следующее: «Не предлагайте проводить большой финал в Марокко в то время, когда мы еще не обсудили этот вопрос с нашими союзниками — Испанией и Португалией. Братья, нужно проявлять немного уважения. Перестаньте выбивать почву у нас из-под ног, используя предвыборные обещания. Это масштабные вопросы».

У испанской стороны также есть свои претензии

В настоящее время североафриканское государство прилагает все усилия, чтобы впервые после чемпионата мира 2010 года в ЮАР вернуть финал мундиаля на континент. Однако футбольные чиновники Испании также твердо настаивают на том, что решающий матч должен пройти именно на их земле. Глава Королевской испанской футбольной федерации (РФЭФ) Рафаэль Лусан в интервью радиостанции Кадена СЭР открыто выразил свое мнение по этому поводу.

«Хотя окончательного решения еще не принято, я считаю, что Испания — достойное место для финала, и иначе быть не может», — сказал Лусан. По его словам, потенциал страны в организации крупных мероприятий не вызывает сомнений. Кроме того, позиция испанской стороны подкрепляется успехами их мужской национальной сборной в последние годы, а также наличием стадионов мирового уровня, таких как обновленный «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

ФИФА же пока не спешит делать окончательное заявление по этому вопросу. Международная футбольная организация лишь ограничивается тем, что соответствующее решение будет объявлено в свое время.