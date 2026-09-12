Дварфлаб Драко: представлен новый умный телескоп для глубокого космоса

·48·Технологии
Дварфлаб Драко: представлен новый умный телескоп для глубокого космоса

Согласно данным иксбт.ком, компания Дварфлаб представила новый портативный умный телескоп под названием Драко, специализирующийся на профессиональной астрофотографии. Благодаря компактным размерам и передовым техническим возможностям устройство вызывает большой интерес у астрономов-любителей и энтузиастов космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый телескоп весом 5,5 кг оснащен 90-миллиметровой апертурой и системой автоматического слежения. Оптическая система устройства выполнена по схеме складного ф/3.8, а его фокусное расстояние составляет 340 мм. Кроме того, устройство обеспечивает высокую точность при отслеживании движения звезд.

Технические возможности и характеристики камеры

Основная камера Драко оснащена 1/1,3-дюймовым сенсором на 50 Мп. При съемке тусклых галактик и других объектов глубокого космоса используется технология объединения пикселей 2×2. Это позволяет получать 12-мегапиксельные кадры, повышая светочувствительность и значительно снижая уровень шума.

Одной из ключевых особенностей устройства является физический поворот КМОС-сенсора вслед за звездами для компенсации их движения. Дополнительная гид-камера корректирует ошибки наведения в режиме реального времени. Для съемки ярких объектов Солнечной системы используется полное разрешение 50 Мп, также имеется дополнительная широкоугольная камера с фокусным расстоянием 23,3 мм.

Версии и цены

Устройство будет выпущено в двух версиях. Стандартная версия Стандард Эдитион оценивается в 1300 долларов, она оснащена встроенным фильтром Х+О и НД-фильтром для съемки Солнца (данная версия уже распродана). Версия ШО Эдитион стоит 1500 долларов и комплектуется фильтром С+О, предназначенным для сбора данных по сере, водороду и кислороду.

Управление телескопом осуществляется через специальное мобильное приложение. Приложение включает функции автофокусировки, плате солвинг, автоматического стекинга и коррекции кадров. Пользователи могут использовать режим Pro Моде и экспортировать данные в форматах ФИТС и ТИФФ.

Встроенный аккумулятор емкостью 10 000 mAh обеспечивает до пяти часов непрерывной работы, а система активного охлаждения сенсора служит для снижения теплового шума. В настоящее время принимаются предварительные заказы, а первые поставки ожидаются через три месяца.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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