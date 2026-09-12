В Узбекистане будет запущен Национальная платформа данных

В Узбекистане принято революционное решение, направленное на цифровизацию государственного управления, внедрение технологий искусственного интеллекта и прекращение ведомственной разобщенности. В соответствии с указом Президента за № УП–190, в стране на базе Портала открытых данных будет создана единая Национальная платформа данных, которая заработает в полном объеме до 1 июля 2027 года. Огромные базы данных, которые до сих пор хранились в различных министерствах и ведомствах в разных форматах и не были согласованы между собой, теперь будут приведены к единому цифровому стандарту. Эта система станет не просто банком статистики, а национальным стратегическим хабом для обучения моделей искусственного интеллекта, резкого снижения нагрузки на бизнес, а также обеспечения открытости для граждан и исследователей. Итак, как будет работать эта платформа, какие данные будут размещены для искусственного интеллекта и какую пользу от этого обновления извлекут простые граждане, бизнес и государство?

Цифровой конец старой проблеме: подход «в каждом ведомстве — свои данные» уходит в прошлое

Хотя сегодня в министерствах и ведомствах собираются большие объемы данных, их разобщенность создавала ряд преград:

Системы, которые не «видят» друг друга: Поскольку данные в разных ведомствах велись в различных форматах, обмениваться ими и проводить комплексный анализ было чрезвычайно сложно;

Единые стандарты и идентификаторы: Через платформу базы данных всех государственных органов будут поэтапно интегрированы в единую цепочку на основе единых классификаторов, метаданных и общих форматов;

Абсолютная прозрачность и качество: Информационные ресурсы госорганов перейдут на систему централизованного управления, которая будет качественной, надежной и обновляемой в реальном времени.

Искусственный интеллект и Биг Дата: что будет внутри платформы?

Национальная платформа данных будет оснащена самыми передовыми технологиями современного мира:

Обучение моделей искусственного интеллекта (ИИ): Для развития местных разработок в сфере искусственного интеллекта будет открыт доступ к специально отсортированным наборам больших данных;

50 обезличенных наборов микроданных: С сохранением неприкосновенности персональных данных на платформу будут загружены 50 крупных специальных баз для проведения глубокого анализа;

БИ-аналитика и машинное обучение: В целях прогнозирования на государственном уровне будут внедрены современные аналитические панели Бусинесс Intelligence (БИ) и инструменты машинного обучения;

АПИ-сервисы и версионирование: Заработают АПИ-сервисы для автоматического обмена данными между системами, а также функции версионирования для отслеживания изменений данных;

Гарантия безопасности и конфиденциальности: Все персональные данные будут полностью защищены на основе строгих протоколов безопасности.

Кому и какая польза? От бизнеса до широкой общественности

Новая система принесет одинаково полезные результаты для всех слоев общества:

Для государственных ведомств: Будет положен конец бумажной волоките и долгой официальной переписке, решения будут приниматься оперативно, опираясь на точные и актуальные цифры;

Для национальной статистики: Отменится практика повторного запроса отчетности у различных организаций, статистические данные будут формироваться напрямую из административных источников быстро;

Для бизнеса и предпринимателей: Нагрузка по сдаче лишних отчетов ведомствам снизится, предприниматели получат легкий доступ к надежным данным для своих стартапов и анализа рынка;

Для журналистов и исследователей: Открытая, пригодная для обработки и удобная база данных резко повысит качество журналистских расследований и научных исследований.

Время, когда данные просто залеживались на серверах, прошло. Узбекистан выходит на качественно новый этап в цифровой экономике, превращая данные в национальный стратегический и экономический ресурс в государственном управлении.

Как вы думаете, насколько объединение государственных данных в единый центр и их переориентация на искусственный интеллект сократят коррупцию и бюрократию в ведомствах? Какие направления бизнеса могут извлечь наибольшую пользу из базы открытых данных в первую очередь? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим важным анализом о цифровом будущем нашей страны со всеми представителями сфер!