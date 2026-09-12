БРИКС–2026: В Нью-Дели в грандиозном центре «Бхарат Мандапам» начался глобальный саммит

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БРИКС–2026: В Нью-Дели в грандиозном центре «Бхарат Мандапам» начался глобальный саммит

В столице Индии Нью-Дели в самом разгаре проходит 18-й саммит БРИКС. Основные мероприятия, собравшие лидеров ведущих и партнерских государств мира, представителей международных организаций и СМИ, проходят в грандиозном и самом современном международном выставочном комплексе «Бхарат Мандапам» (Бхарат Мандапам) общей площадью 123 акра в центре города.

Саммит этого года организован под главной идеей «Устойчивый фундамент, инновации, сотрудничество и поступательное развитие» (Буилдинг Ресилиент Фундатионс, Инноватион, Куператион анд Сустаинабле Девелопмент).

Глобальная экономическая повестка дня и голос развивающихся стран

В повестку дня нынешнего саммита, проходящего под четвертым председательством Индии, вошли такие стратегические вопросы, как глобальная экономическая стабильность, расширение взаимных расчетов в национальных валютах, укрепление логистических цепочек и финансирование инфраструктурных проектов через Новый банк развития (НБР).

В качестве основных приоритетов на конференции определены повышение роли развивающихся стран и новых государств-партнеров в международной торговой и финансовой системе, а также вывод технологического и промышленного сотрудничества на новый этап.

Интересы Узбекистана: экономическая дипломатия и культурное участие

Участие Узбекистана в глобальном диалоге также имеет особую практическую значимость:

Культурная дипломатия и дипломатия ремесленничества: На международной выставке «БРИКС Базаар», организованной в рамках саммита в Национальном музее ремесел в Дели, узбекские школы национальной керамики, текстиля и живописи представлены отдельным достойным стендом. Это играет важную роль в продвижении туристического и национального бренда нашей страны в глобальном масштабе.

Торгово-логистические связи: Увеличение товарооборота с Индией и другими участниками БРИКС, диверсификация транспортных коридоров и привлечение высокотехнологичных инвестиций являются приоритетом внешней экономической политики Узбекистана.

В настоящее время в Нью-Дели продолжаются обсуждения, пленарные заседания и мероприятия медиа-тура в рамках саммита.

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ҲиндистонХалқароСаммитБРИКС
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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