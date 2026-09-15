Xiaomi представила серию Redmi ТВ А Pro 2027

Технологический гигант Xiaomi объявил об официальном старте продаж новой линейки телевизоров Redmi ТВ А Pro 2027 Премиум Эдитион в формате 4К. Согласно данным иксбт.ком, данная серия включает экраны четырех различных диагоналей, предлагая покупателям широкий выбор и претендуя на серьезную конкуренцию на рынке современных домашних кинотеатров. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Линейка новых устройств отличается разнообразием размеров экранов. В зависимости от потребностей, покупатели могут выбрать подходящую модель из вариантов 55, 65, 75 и огромной 85-дюймовой версии. Эта техника примечательна тем, что предлагает пользователям качественное изображение и расширенный функционал в среднем ценовом сегменте.

Технические возможности и характеристики экрана

Одной из ключевых особенностей серии телевизоров является дисплей. Экран оснащен специальным антибликовым покрытием, которое значительно снижает отражение света в помещении и предотвращает усталость глаз при длительном просмотре. Кроме того, частота обновления экрана до 288 Hz обеспечивает высокую плавность при просмотре динамичных сцен, видеоигр и спортивных соревнований.

Наряду с качеством изображения, особое внимание было уделено аудиосистеме. Устройство оснащено четырьмя динамиками общей мощностью 36 Вт, которые гарантируют естественный и объемный звуковой эффект. Также экран поддерживает 94% цветового охвата ДКИ-П3, что обеспечивает более яркую и точную цветопередачу.

Программное обеспечение и ценовая политика

Аппаратная и программная части устройства полностью соответствуют современным требованиям. Телевизоры работают на базе операционной системы Xiaomi HyperOS 3, поддерживают технологию Wi-Fi 6 для беспроводного подключения и оснащены функцией NFC, позволяющей транслировать контент со смартфона на экран за секунду. Для геймеров предусмотрены два полноскоростных порта HDMI 2.1.

Что касается цен, базовая 55-дюймовая модель стоит 2099 юаней, а с учетом государственных субсидий ее цена снижается до 1784,15 юаня (около 265 долларов США). Стоимость самой крупной 85-дюймовой версии с учетом субсидии составляет 4249,15 юаня (около 633 долларов). Акция с субсидиями запланирована на определенный период.

В настоящее время новые телевизоры Redmi ТВ А Pro 2027 Премиум Эдитион уже поступили в открытую продажу в розничных сетях Xiaomi Хоме и в официальном интернет-магазине компании.