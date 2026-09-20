Продажи моделей iPhone 18 Pro в Китае превысили показатели предыдущего поколения

На китайском рынке официально стартовали продажи новейших флагманов Apple — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Согласно результатам первого дня, устройства вызвали высокий интерес у покупателей и значительно превзошли показатели прошлого года. Это важный шаг для укрепления позиций компании на азиатском рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в первый же день продаж в Китае было реализовано в общей сложности 322,8 тысячи смартфонов нового поколения. Этот показатель примерно на 30 процентов выше результата серии iPhone 17 Pro за аналогичный период прошлого года.

Спрос в разрезе моделей

Анализ показал, что покупатели отдают предпочтение устройствам с увеличенным экраном и расширенными возможностями. В частности, на долю iPhone 18 Pro Max пришлось 55,5 процента от всех проданных устройств.

Оставшиеся 44,5 процента пришлись на базовую модель Pro. В количественном выражении это означает, что в первый день было продано около 179 тысяч iPhone 18 Pro Max и 144 тысячи iPhone 18 Pro.

Ценовая политика и детали презентации

Напомним, что Apple представила свои новые флагманские смартфоны 10 сентября текущего года. На китайском рынке эти устройства продаются в премиальном ценовом сегменте.

В частности, на территории страны стартовая цена iPhone 18 Pro начинается от 10 тысяч юаней (около 1495 долларов США). За более крупную версию iPhone 18 Pro Max покупателям приходится платить не менее 11 тысяч юаней (около 1645 долларов).