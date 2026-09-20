Ожидается рост цен на телевизоры Samsung, ЛГ и Sony
Крупные производители телевизоров Samsung Электроникс, ЛГ Электроникс и Sony столкнулись со сложной финансовой ситуацией на мировом рынке. Согласно данным корейского ресурса Те Элек, крупные китайские заводы по производству дисплеев начали повышать цены на жидкокристаллические (ЖК) панели, и соответствующие уведомления уже были направлены глобальным брендам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Изменения касаются таких лидеров мирового рынка, как БОЭ, TCL КСОТ и ХКК. В частности, БОЭ планирует внедрить новую ценовую политику начиная с четвертого квартала текущего года. Однако другие крупные игроки, такие как TCL КСОТ и ХКК, уже начали повышать стоимость некоторых типов панелей еще в осенние месяцы.
Почему растут цены?Начало такой ценовой политики именно в осенний период не случайно. Август и сентябрь для ведущих мировых технологических брендов являются временем подготовки к самому напряженному торговому сезону в конце года. Именно в это время компании закупают основные комплектующие для «Черной пятницы», Рождества и других крупных праздничных распродаж.
В нынешних условиях Samsung, ЛГ и другим производителям сложно резко сократить закупки или принять иные альтернативные меры. Причина в высоком риске остаться без комплектующих перед пиковым сезоном продаж. Также примечательно, что данная ситуация возникла не из-за дефицита на рынке.
Доминирование китайских производителей на рынкеСогласно данным аналитического агентства Омдиа, для поддержания баланса китайские заводы не используют свои мощности на полную. Некоторые предприятия загружены лишь на 70 процентов, и производители сознательно ограничивают объемы выпуска, чтобы предотвратить избыточное предложение и сохранить высокие цены.
Применять такую стратегию позволяет абсолютное доминирование китайских компаний на рынке. По оценкам Омдиа, сегодня БОЭ, TCL КСОТ и ХКК контролируют от 70 до 85 процентов мирового рынка крупных ЖК-панелей диагональю 65, 75 и 85 дюймов. В сегменте сверхбольших телевизионных экранов их доля приблизилась к уровню практически полной монополии.
Обострению ситуации способствовал и поэтапный уход южнокорейских компаний с этого рынка. В частности, Samsung Дисплай полностью прекратила производство ЖК-панелей в 2022 году. ЛГ Дисплай также закрыла производство LCD для телевизоров в Южной Корее и продала свое предприятие в Гуанчжоу.
В результате количество альтернативных поставщиков резко сократилось. Это расширило возможности китайских производителей влиять на цены панелей — одного из самых дорогих компонентов телевизоров — и сделало неизбежным подорожание готовой продукции в будущем.
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