Ожидается рост цен на телевизоры Samsung, ЛГ и Sony

·32·Технологии
Ожидается рост цен на телевизоры Samsung, ЛГ и Sony

Крупные производители телевизоров Samsung Электроникс, ЛГ Электроникс и Sony столкнулись со сложной финансовой ситуацией на мировом рынке. Согласно данным корейского ресурса Те Элек, крупные китайские заводы по производству дисплеев начали повышать цены на жидкокристаллические (ЖК) панели, и соответствующие уведомления уже были направлены глобальным брендам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Изменения касаются таких лидеров мирового рынка, как БОЭ, TCL КСОТ и ХКК. В частности, БОЭ планирует внедрить новую ценовую политику начиная с четвертого квартала текущего года. Однако другие крупные игроки, такие как TCL КСОТ и ХКК, уже начали повышать стоимость некоторых типов панелей еще в осенние месяцы.

Почему растут цены?

Начало такой ценовой политики именно в осенний период не случайно. Август и сентябрь для ведущих мировых технологических брендов являются временем подготовки к самому напряженному торговому сезону в конце года. Именно в это время компании закупают основные комплектующие для «Черной пятницы», Рождества и других крупных праздничных распродаж.

В нынешних условиях Samsung, ЛГ и другим производителям сложно резко сократить закупки или принять иные альтернативные меры. Причина в высоком риске остаться без комплектующих перед пиковым сезоном продаж. Также примечательно, что данная ситуация возникла не из-за дефицита на рынке.

Доминирование китайских производителей на рынке

Согласно данным аналитического агентства Омдиа, для поддержания баланса китайские заводы не используют свои мощности на полную. Некоторые предприятия загружены лишь на 70 процентов, и производители сознательно ограничивают объемы выпуска, чтобы предотвратить избыточное предложение и сохранить высокие цены.

Применять такую стратегию позволяет абсолютное доминирование китайских компаний на рынке. По оценкам Омдиа, сегодня БОЭ, TCL КСОТ и ХКК контролируют от 70 до 85 процентов мирового рынка крупных ЖК-панелей диагональю 65, 75 и 85 дюймов. В сегменте сверхбольших телевизионных экранов их доля приблизилась к уровню практически полной монополии.

Обострению ситуации способствовал и поэтапный уход южнокорейских компаний с этого рынка. В частности, Samsung Дисплай полностью прекратила производство ЖК-панелей в 2022 году. ЛГ Дисплай также закрыла производство LCD для телевизоров в Южной Корее и продала свое предприятие в Гуанчжоу.

В результате количество альтернативных поставщиков резко сократилось. Это расширило возможности китайских производителей влиять на цены панелей — одного из самых дорогих компонентов телевизоров — и сделало неизбежным подорожание готовой продукции в будущем.

ТелевизорSamsungLGSonyТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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