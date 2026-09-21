Представлены новые флагманские планшеты серии Samsung Galaxy Таб С12

Согласно данным издания ВинФутуре и известного инсайдера Роланда Квандта, компания Samsung раскрыла подробные технические характеристики своих флагманских планшетов нового поколения — Galaxy Tab С12+ и Galaxy Tab С12 Ultra. В 2026 году южнокорейский гигант решил вернуть версию Plus в свою линейку, отказавшись при этом от базовой модели Galaxy Tab С12. В результате новое семейство будет состоять только из двух передовых устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Экранные возможности новых устройств также были значительно улучшены. В частности, модель Galaxy Tab С12+ оснащается 12,6-дюймовым дисплеем Дйнамик AMOLED 2Кс с разрешением 2800 × 1752 пикселей и частотой обновления до 120 Hz. Более крупная версия, Galaxy Tab С12 Ultra, получила огромный 14,6-дюймовый экран с разрешением 2960 × 1848 пикселей и частотой 120 Hz. Отмечается, что в комплект обоих планшетов входит фирменный стилус С Пен.

Производительность и возможности памяти

Аппаратная платформа планшетов идентична: они работают на процессоре MediaTek Dimensity 9500. Обе модели предлагаются с 12 GB оперативной памяти и вариантами встроенной памяти на 256 или 512 GB. Самая продвинутая версия Galaxy Tab С12 Ultra оснащается 16 GB оперативной памяти и 1 TB флеш-памяти. Примечательно, что Samsung сохранила слот для карт микроСД, и пользователи смогут использовать карты памяти объемом до 2 TB.

Что касается оптических возможностей, основные камеры практически не изменились. Каждое устройство оснащено основным сенсором на 13 Мп, а в версии Ultra дополнительно установлен широкоугольный модуль на 8 Мп. Функцию фронтальной камеры в обеих моделях выполняет объектив на 12 Мп.

Автономность и защита

По объему батареи Galaxy Tab С12+ получил аккумулятор емкостью 10 600 mAh, что немного больше, чем у предшественника. Таб С12 Ultra оснащен еще более емкой батареей на 11 600 mAh. Оба планшета поддерживают технологию быстрой зарядки мощностью 45 В. Вес Galaxy Tab С12+ составляет 555 граммов, а Galaxy Tab С12 Ultra — 693 грамма.

Эти устройства в алюминиевом корпусе защищены от воды и пыли по стандарту ИП68. Младшая модель оснащена двумя стереодинамиками, а версия Ultra получила четыре динамика. Покупатели могут выбирать устройства с модулями Wi-Fi и 5Г, при этом за модем с поддержкой 5Г потребуется доплата в размере 200 евро.

Цены и дата выхода в продажу

Устройства работают на базе операционной системы Android 17 с интерфейсом One UI 9.0 «из коробки». Официальный старт продаж запланирован на 7 октября 2026 года. Планшеты будут доступны в сером и серебристом цветах. Что касается цен, то они начинаются от 1300 евро за Galaxy Tab С12+ и от 1540 евро за Galaxy Tab С12 Ultra.