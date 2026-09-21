Apple изменит дизайн iPhone 20 Pro и тестирует экран с изгибом со всех четырех сторон

Компания Apple начала работу над будущей линейкой флагманских смартфонов и в настоящее время тестирует новые типы экранов для моделей iPhone 20 Pro. иксбт.ком Как сообщает издание со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station, устройства нового поколения будут отличаться принципиально новыми дизайнерскими решениями и улучшенными характеристиками экрана. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно источнику, базовая Про-модель серии, ожидаемая в ближайшие годы, будет оснащена 6,41-дюймовым экраном. Ожидается, что разрешение этой панели составит 2686 × 1236 пикселей. iPhone 20 Pro Max, предназначенный для пользователей, предпочитающих более крупные гаджеты, как предполагается, получит дисплей диагональю 6,96 дюйма с разрешением 2912 × 1340 пикселей.

Четырехсторонний изогнутый экран и безрамочный дизайн

Одной из главных отличительных черт новой линейки смартфонов станет дисплей, изогнутый со всех четырех сторон. Такой конструктивный подход позволит визуально еще больше уменьшить черные рамки вокруг экрана. В результате Apple планирует приблизить свои смартфоны к совершенному и полноценному безрамочному дизайну.

В настоящее время в технологическом мире идет серьезная конкуренция между производителями за максимальное уменьшение рамок и предоставление пользователю наиболее чистого пространства для изображения. Новая четырехсторонняя изогнутая панель выступает логическим продолжением этой тенденции.

Изменения в Dynamic Island и блоке камер

Дизайнеры и инженеры пересматривают не только внешние рамки, но и размеры выреза в верхней части экрана. Стало известно, что Apple сейчас работает над уменьшением выреза для фронтальной камеры. Это может позволить сократить размеры элемента Dynamic Island или заменить его на компактный круглый вырез.

Если эти испытания завершатся успешно, полезная площадь экрана увеличится, а восприятие визуального контента станет еще комфортнее. Несмотря на то, что эта информация находится на стадии раннего тестирования, она ясно показывает, что Apple стремится к радикальному обновлению дизайна iPhone в будущем.