Xiaomi выпустила в свободную продажу свой новый умный выключатель

·39·Технологии
Xiaomi выпустила в свободную продажу свой новый умный выключатель

Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил в свободную продажу на внутреннем рынке новое поколение умных выключателей Xiaomi Смарт Свитч 2. Ранее устройство было доступно только по предзаказу, и если на этапе краудфандинга его цена составляла 69 юаней, то теперь начальная стоимость составляет 79 юаней. Согласно данным иксбт.ком, новинка привлекает внимание пользователей благодаря своим техническим возможностям и совместимости с электропроводкой в старых домах. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данный умный выключатель представлен на рынке в версиях с одной, двумя и тремя клавишами, а покупателям предлагается выбор между белыми и темно-серыми акриловыми панелями. Корпус устройства выполнен из огнестойкого поликарбоната класса В-0 и легко устанавливается в стандартные настенные монтажные коробки типа 86. Это позволяет легко вписать его в интерьер любого дома.

Технические характеристики и безопасность

Одной из ключевых особенностей устройства является способность работать как с фазными, так и с нейтральными проводами. При установке выключатель автоматически определяет тип цепи и адаптирует логику работы, поэтому ручная настройка от пользователя не требуется. Эта функция особенно важна при работе с проводкой в старых домах, где отсутствует нейтральный провод.

Производитель заявляет, что внутреннее реле устройства рассчитано на 1 миллион циклов включения-выключения. Функция включения и выключения при переходе напряжения через ноль значительно снижает нагрузку на контакты. Также предусмотрена система защиты от мерцания для маломощных ЛЭД-ламп, а встроенный датчик температуры способен автоматически размыкать цепь в случае перегрева.

Роль в системе умного дома

Устройство Смарт Свитч 2 поддерживает технологию Xiaomi Mesh 2.0. В результате скорость отклика по сравнению с предыдущим поколением увеличилась на 50%, а время подключения к сети сократилось на 80%. Пользователи могут управлять осветительными приборами традиционным способом с помощью физических кнопок, через приложение Mi Home или с помощью голосового помощника Ксиао Ai.

Существует возможность настроить каждую кнопку на одиночное, двойное или длительное нажатие, а также перевести выключатель в беспроводной режим, превратив его в универсальный контроллер для других устройств умного дома. Такая функциональность позволяет владельцам полностью персонализировать систему освещения в соответствии со своими потребностями.

XiaomiSmart Switch 2Умный домТехнологииКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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