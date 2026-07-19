Oppo, Realme и OnePlus объединяются: объявлено о стратегических изменениях

Компания Oppo, один из лидеров рынка смартфонов, объявила о масштабной реорганизации деятельности своих суббрендов — Realme и OnePlus. Основная цель этой реструктуризации заключается в оптимизации операций, сокращении дублирующих функций и предоставлении каждому бренду возможности сосредоточиться на своих сильных сторонах на глобальном рынке. Об этом сообщает издание иксбт.ком, ссылаясь на официальные данные. Об этом сообщает издание.

Согласно новой стратегии, бренд Realme теперь будет практически полностью ориентирован на международные рынки. Это означает, что презентации новых продуктов и обновления программного обеспечения будут в первую очередь нацелены на зарубежных пользователей, включая рынки Узбекистана и соседних стран. На внутреннем рынке Китая разработка и развитие продуктов под брендом Realme будут временно приостановлены.

Распределение рынков и новые направления

Бренд OnePlus, в отличие от Realme, сосредоточит свое основное внимание на внутреннем рынке Китая. Хотя компания продолжит поддержку пользователей в Индии, ожидается, что она прекратит выпуск новых смартфонов на рынках Европы и Северной Америки. Такое четкое разделение труда послужит снижению внутренней конкуренции между брендами, входящими в группу ББК Электроникс.

Самым интересным аспектом этих изменений является программное обеспечение. В будущем устройства Realme и OnePlus по всему миру будут переведены на оболочку КолорОС, разработанную Oppo. Компания Oppo стремится объединить свои три основные Андроид-интерфейса — КолорОС, ОксйгенОС и realme УИ — в единую платформу.

Единая экосистема и будущее программного обеспечения

Сообщается, что все активные устройства OnePlus, начиная с версии Android 17, полностью перейдут на систему КолорОС. Ожидается, что в будущем все новые смартфоны, выпускаемые под тремя брендами, будут поставляться с единой оболочкой КолорОС «из коробки». Это создаст условия для более быстрого получения обновлений системы и использования возможностей единой экосистемы для пользователей.

На рынке смартфонов Узбекистана бренд Realme занимает прочные позиции благодаря своим доступным и производительным моделям. Ориентация компании на международный рынок может означать более быстрое появление новых моделей для местных потребителей и повышение качества технической поддержки. Для поклонников OnePlus решение об уходе с европейского рынка может создать определенные трудности в поиске устройств глобальной версии в будущем.

Этот стратегический шаг позволит Oppo экономить ресурсы и более эффективно конкурировать с такими гигантами, как Apple и Samsung. Специализация брендов и унификация программного обеспечения могут изменить расстановку сил на рынке смартфонов в ближайшие годы.