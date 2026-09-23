Компания Старклуд впервые запустит майнинг Bitcoin в космосе

·19·Технологии
Компания Старклуд впервые запустит майнинг Bitcoin в космосе

Американский стартап Старклуд, работающий при поддержке NVIDIA, объявил, что до конца текущего года станет первой в мире компанией, запустившей майнинг Bitcoin на орбите Земли. Ожидается, что этот инновационный шаг выведет космические технологии и индустрию криптовалют на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, специальные АСИК-майнеры будут установлены на спутнике Старклуд-2, что войдет в историю как первая коммерческая миссия компании. Генеральный директор проекта Филипп Джонстон подчеркнул, что их команда станет абсолютным пионером в области добычи криптовалюты в космосе.

Космические центры обработки данных и AI

Изначально Старклуд была создана для создания орбитальных центров обработки данных, специализирующихся на AI. В настоящее время компания активно развивает криптовалютные вычисления как еще одно перспективное направление.

Помимо специализированных майнинговых чипов, в состав спутника войдет кластер графических ускорителей. Это позволит выполнять в космосе не только операции с цифровыми активами, но и другие сложные энергоемкие задачи.

Преимущества орбитальных вычислений

По мнению экспертов, главным преимуществом космических вычислений является возможность практически непрерывного использования солнечной энергии. Проблемы с нехваткой земли и энергетической инфраструктурой, с которыми сталкиваются крупные дата-центры на Земле, не затрагивают орбитальные станции.

По словам Филиппа Джонстона, майнинг Bitcoin может стать одним из наиболее экономически привлекательных сценариев для орбитальных технологий. Если сравнивать стоимость оборудования, то, например, ускоритель NVIDIA Б200 мощностью 1 кВ стоит около 30 000 долларов США, тогда как АСИК-майнер такой же мощности обходится всего в 1 000 долларов.

Технические сложности и планы на будущее

Однако при реализации проекта существуют серьезные инженерные препятствия. После вывода на орбиту оборудование невозможно отремонтировать или заменить, а в условиях вакуума традиционные системы воздушного охлаждения не работают. Поэтому для отвода тепла приходится использовать специальные радиаторы и системы терморегуляции.

Примечательно, что на официальной странице миссии Старклуд-2 изначально не было информации о Bitcoin и АСИК-устройствах, а криптовалютный эксперимент был добавлен в проект позже. В целом, Старклуд планирует осуществить четыре орбитальные миссии, чтобы проверить жизнеспособность космических центров обработки данных.

StarcloudNvidiaBitcoinКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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