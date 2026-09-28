Стала известна стоимость рекламы в Instagram 5-летней Ясмин Заитовой

Миллиардеры Блогер Жахонгир Латипов, ставший известным благодаря своим интервью с миллиардерами, побывал в гостях у певицы Ширин Заитовой и композитора Нодира Заитова. В ходе беседы он также поинтересовался стоимостью рекламы в Instagram их дочери Ясмин Заитовой.

Жахонгир Латипов спросил у Нодира Заитова, сколько стоит один рекламный пост на странице его дочери. По словам композитора, цена одного рекламного поста в Instagram Ясмин достигает 5 тысяч долларов.

Нодир Заитов также подчеркнул, что предлагаемый для рекламы продукт должен соответствовать возрасту Ясмин и отличаться высоким качеством.

Когда блогер поинтересовался стоимостью рекламного сторис, Нодир Заитов ответил, что его цена составляет до 1 тысячи долларов.

Жахонгир Латипов также спросил о количестве рекламных контрактов у Ясмин. Нодир Заитов сообщил, что на данный момент имеются контракты с двумя-тремя компаниями.

В ходе беседы блогер задал вопрос о том, как распределяются средства, зарабатываемые через рекламу, учитывая юный возраст Ясмин.

Нодир Заитов ответил, что деньги, заработанные дочерью на рекламе, принадлежат ей самой и инвестируются.

«Я все инвестировал. Средства собраны на индивидуальном счете. Ее собственные — принадлежат ей. На ее имя. Есть и в банке», — сказал он.

Таким образом, стало известно, что деятельность юной Ясмин в социальных сетях привлекает внимание не только подписчиков, но и рекламодателей.