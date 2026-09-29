Apple выпустила экстренное обновление iOS 27.0.1 для iPhone 18 Pro

Спустя две недели после выхода операционной системы iOS 27 компания Apple выпустила первое важное программное обновление — версию iOS 27.0.1. Согласно данным иксбт.ком, это оперативное обновление направлено на устранение ряда серьезных неполадок во флагманских устройствах, включая проблемы в работе Факе ИД и камеры. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основные изменения касаются именно пользователей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В последние недели владельцы этих устройств жаловались на то, что смартфон неожиданно перезагружается при возникновении ошибки в процессе распознавания лица. Также в некоторых случаях наблюдалась временная неработоспособность функции Факе ИД и трудности при её настройке.

Исправлены ошибки камеры и интерфейса

Новое программное обеспечение положительно влияет не только на безопасность и биометрические функции, но и на другие возможности оборудования. В частности, была решена проблема появления неприятных цветовых артефактов на снимках, сделанных при определенных условиях освещения и 2-кратном зуме с диафрагмой ф/1.48. Эта проблема наблюдалась на ограниченном количестве моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Кроме того, была устранена еще одна важная неполадка, связанная со стабильностью интерфейса. Было выявлено, что при одновременном открытии Центра уведомлений (Нотификатион Кентер) и Пункта управления (Контрол Кентер) сенсорный экран в некоторых случаях полностью переставал реагировать. Обновление предотвращает подобные зависания.

Как установить обновление?

На данный момент программное обеспечение iOS 27.0.1 доступно для всех совместимых устройств, и его можно установить стандартным способом через настройки смартфона. Для этого достаточно зайти в раздел «Настройки», выбрать пункты «Основные» и «Обновление ПО».

Вместе с тем, Apple не оставила без внимания и других пользователей своей экосистемы. Компания одновременно представила обновления iPadOS 27.0.1 и висионОС 27.0.1. А для пользователей, еще не перешедших на операционную систему нового поколения, в целях обеспечения безопасности были подготовлены версии iOS 26.7.1 и iPadOS 26.7.1.