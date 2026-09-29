Apple выпустила экстренное обновление iOS 27.0.1 для iPhone 18 Pro

·33·Технологии
Apple выпустила экстренное обновление iOS 27.0.1 для iPhone 18 Pro

Спустя две недели после выхода операционной системы iOS 27 компания Apple выпустила первое важное программное обновление — версию iOS 27.0.1. Согласно данным иксбт.ком, это оперативное обновление направлено на устранение ряда серьезных неполадок во флагманских устройствах, включая проблемы в работе Факе ИД и камеры. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основные изменения касаются именно пользователей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В последние недели владельцы этих устройств жаловались на то, что смартфон неожиданно перезагружается при возникновении ошибки в процессе распознавания лица. Также в некоторых случаях наблюдалась временная неработоспособность функции Факе ИД и трудности при её настройке.

Исправлены ошибки камеры и интерфейса

Новое программное обеспечение положительно влияет не только на безопасность и биометрические функции, но и на другие возможности оборудования. В частности, была решена проблема появления неприятных цветовых артефактов на снимках, сделанных при определенных условиях освещения и 2-кратном зуме с диафрагмой ф/1.48. Эта проблема наблюдалась на ограниченном количестве моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Кроме того, была устранена еще одна важная неполадка, связанная со стабильностью интерфейса. Было выявлено, что при одновременном открытии Центра уведомлений (Нотификатион Кентер) и Пункта управления (Контрол Кентер) сенсорный экран в некоторых случаях полностью переставал реагировать. Обновление предотвращает подобные зависания.

Как установить обновление?

На данный момент программное обеспечение iOS 27.0.1 доступно для всех совместимых устройств, и его можно установить стандартным способом через настройки смартфона. Для этого достаточно зайти в раздел «Настройки», выбрать пункты «Основные» и «Обновление ПО».

Вместе с тем, Apple не оставила без внимания и других пользователей своей экосистемы. Компания одновременно представила обновления iPadOS 27.0.1 и висионОС 27.0.1. А для пользователей, еще не перешедших на операционную систему нового поколения, в целях обеспечения безопасности были подготовлены версии iOS 26.7.1 и iPadOS 26.7.1.

AppleiOS 27iPhone 18 ProFace IDТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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