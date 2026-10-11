Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 11 октября
По состоянию на 11 октября обновились цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства предлагаются в вариантах еСИМ+еСИМ и СИМ+еСИМ. Цены различаются в зависимости от объема памяти, цвета и типа СИМ-карты.
iPhone 18 Pro в версии еСИМ+еСИМ:
• 256 GB, Силвер: 1579 долларов
• 256 GB, Глакиер: 1599 долларов
• 256 GB, Блак: 1579 долларов
• 256 GB, Бургундй: 1579 долларов, акционная цена
• 512 GB: 1899 долларов
• 1 TB: 2899 долларов
iPhone 18 Pro Max в версии еСИМ+еСИМ:
• 256 GB, Блак: 1699 долларов, акционная цена
• 256 GB, Силвер: 1779 долларов
• 256 GB, Глакиер: 1729 долларов
• 256 GB, Бургундй: 1789 долларов
• 512 GB, Блак: 2049 долларов
• 512 GB, Силвер: 2099 долларов
• 512 GB, Глакиер: 2049 долларов
• 512 GB, Бургундй: 2149 долларов
• 1 TB: 2699 долларов
iPhone 18 Pro в версии СИМ+еСИМ:
• 256 GB, Силвер: 1579 долларов
• 256 GB, Глакиер: 1589 долларов
• 256 GB, Блак: 1599 долларов
• 256 GB, Бургундй: 1599 долларов
• 512 GB: 1899 долларов
• 1 TB: 2799 долларов
iPhone 18 Pro Max в версии СИМ+еСИМ:
• 256 GB, Глакиер: 1839 долларов
• 256 GB, Блак: 1849 долларов, акционная цена
• 256 GB, Силвер: 1799 долларов
• 256 GB, Бургундй: 1799 долларов
• 512 GB, Блак: 2179 долларов
• 512 GB, Силвер: 2299 долларов
• 512 GB, Бургундй: 2199 долларов
• 512 GB, Глакиер: 2299 долларов
• 1 TB: 2699 долларов
Цены на смартфоны могут меняться ежедневно. Указанные цены актуальны по состоянию на 11 октября 2026 года.
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