Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 11 октября

·64·Технологии
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 11 октября

По состоянию на 11 октября обновились цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства предлагаются в вариантах еСИМ+еСИМ и СИМ+еСИМ. Цены различаются в зависимости от объема памяти, цвета и типа СИМ-карты.

iPhone 18 Pro в версии еСИМ+еСИМ:

• 256 GB, Силвер: 1579 долларов

• 256 GB, Глакиер: 1599 долларов

• 256 GB, Блак: 1579 долларов

• 256 GB, Бургундй: 1579 долларов, акционная цена

• 512 GB: 1899 долларов

• 1 TB: 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max в версии еСИМ+еСИМ:

• 256 GB, Блак: 1699 долларов, акционная цена

• 256 GB, Силвер: 1779 долларов

• 256 GB, Глакиер: 1729 долларов

• 256 GB, Бургундй: 1789 долларов

• 512 GB, Блак: 2049 долларов

• 512 GB, Силвер: 2099 долларов

• 512 GB, Глакиер: 2049 долларов

• 512 GB, Бургундй: 2149 долларов

• 1 TB: 2699 долларов

iPhone 18 Pro в версии СИМ+еСИМ:

• 256 GB, Силвер: 1579 долларов

• 256 GB, Глакиер: 1589 долларов

• 256 GB, Блак: 1599 долларов

• 256 GB, Бургундй: 1599 долларов

• 512 GB: 1899 долларов

• 1 TB: 2799 долларов

iPhone 18 Pro Max в версии СИМ+еСИМ:

• 256 GB, Глакиер: 1839 долларов

• 256 GB, Блак: 1849 долларов, акционная цена

• 256 GB, Силвер: 1799 долларов

• 256 GB, Бургундй: 1799 долларов

• 512 GB, Блак: 2179 долларов

• 512 GB, Силвер: 2299 долларов

• 512 GB, Бургундй: 2199 долларов

• 512 GB, Глакиер: 2299 долларов

• 1 TB: 2699 долларов

Цены на смартфоны могут меняться ежедневно. Указанные цены актуальны по состоянию на 11 октября 2026 года.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleСмартфоны
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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