Объявлены сегодняшние цены на смартфоны iPhone 18
• 256 GB, Силвер: 1 569 долларов
• 256 GB, Глакиер: 1 579 долларов
• 256 GB, Блак: 1 579 долларов
• 256 GB, Бургундй: 1 579 долларов
• 512 GB: 1 879 долларов
• 1 TB: 2 799 долларов
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Глакиер: 1 799 долларов
• 256 GB, Блак: 1 799 долларов, по акционной цене
• 256 GB, Силвер: 1 789 долларов
• 256 GB, Бургундй: 1 799 долларов
• 512 GB, Блак: 2 199 долларов
• 512 GB, Силвер: 2 149 долларов
• 512 GB, Бургундй: 2 249 долларов
• 512 GB, Глакиер: 2 149 долларов
• 1 TB, Блак: 2 699 долларов
• 1 TB, Бургундй: 3 199 долларов
• 1 TB, Глакиер: 2 999 долларов
• 1 TB, Силвер: 2 999 долларов
Цены актуальны на 15 октября 2026 года. Стоимость в торговых точках может меняться ежедневно.
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