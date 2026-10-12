Искусственный интеллект начинает «продавать» и цифровые облики актеров

Спустя несколько месяцев после выхода сериала, где она исполнила главную роль, актриса Эшли БеЛоат столкнулась с другой микродрамой, созданной на основе точно такого же сюжета. Она потребовала удалить сериал или выплатить компенсацию, однако ответа на свое обращение не получила.

Этот инцидент обнажает новые проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта в сфере микродрам вертикального формата. Технологии ИИ позволяют производить сериалы быстрее и с меньшими затратами, чем раньше.

Однако широкое распространение технологии также ставит на повестку дня вопрос о несанкционированном использовании внешности и голоса актеров. В их числе — вопрос о том, кому должны принадлежать права на создание цифрового образа актера и его использование в других проектах.

В Китае в этом направлении появляются новые сервисы. Они позволяют лицензировать право на использование цифрового облика человека.

При такой модели актер или другое лицо самостоятельно определяет, в каких проектах разрешено использовать его цифровой образ, и получает за это вознаграждение.