Система теплоснабжения Ташкента будет обновлена до 2028 года

·40·Узбекистан
Система теплоснабжения Ташкента будет обновлена до 2028 года

Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков посетил ТЭЦ №5 и представил планы развития энергетики и коммунальной инфраструктуры на 2026–2028 годы.

Проекты направлены на системное решение проблем теплоснабжения не только в Учинском районе, но и во всей столице.

Одним из основных направлений реформы является внедрение когенерационных технологий. Это позволит одновременно производить тепло и электроэнергию, повышая энергоэффективность.

Также будет поэтапно заменена изношенная трубопроводная сеть. В первую очередь внимание уделяется районам с частыми авариями и наибольшим количеством обращений от населения.

Модернизация систем обеспечит бесперебойную подачу ресурсов. Снижение потерь при передаче тепла также определено как одна из ключевых задач.

По словам Шавката Умурзакова, районы с наиболее тяжелым состоянием инфраструктуры будут рассматриваться в приоритетном порядке на основе предложений общественности.

ТашкентШавкат УмурзаковТеплоцентр №5Учтепинский район
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Завтра в отдельных регионах страны ожидаются дождиВчера, 18:45Старт выдачи льготных кредитов молодежи на бизнес и образованиеВчера, 17:44Для пенсионеров вводится новая система получения путевок в санаторииВчера, 17:30Шавкат Мирзиёев проведет важную встречу с Путиным в Петербурге (фото)Вчера, 16:31Шавкат Мирзиёев выдвинул важные инициативы в сфере экологииВчера, 12:09Шавкат Мирзиёев принял делегацию Гонконга: подписаны соглашенияВчера, 10:43
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Жаркую погоду в Узбекистане сменят сильные дожди и прохлада
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита