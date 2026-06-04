Система теплоснабжения Ташкента будет обновлена до 2028 года

Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков посетил ТЭЦ №5 и представил планы развития энергетики и коммунальной инфраструктуры на 2026–2028 годы.

Проекты направлены на системное решение проблем теплоснабжения не только в Учинском районе, но и во всей столице.

Одним из основных направлений реформы является внедрение когенерационных технологий. Это позволит одновременно производить тепло и электроэнергию, повышая энергоэффективность.

Также будет поэтапно заменена изношенная трубопроводная сеть. В первую очередь внимание уделяется районам с частыми авариями и наибольшим количеством обращений от населения.

Модернизация систем обеспечит бесперебойную подачу ресурсов. Снижение потерь при передаче тепла также определено как одна из ключевых задач.

По словам Шавката Умурзакова, районы с наиболее тяжелым состоянием инфраструктуры будут рассматриваться в приоритетном порядке на основе предложений общественности.