Для пенсионеров вводится новая система получения путевок в санатории

Уважаемые ветераны и пенсионеры, которые на протяжении многих лет самоотверженно трудились в различных сферах и сегодня наслаждаются заслуженным отдыхом, у нас есть приятная и радостная новость! Выдвинута важная инициатива, направленная на укрепление здоровья представителей старшего поколения и вывод качества медико-социального обслуживания на новый уровень.

На очередном заседании клуба «Майдони мунозара» при Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) широко обсуждался проект новой системы, направленной на социальную поддержку наших соотечественников пенсионного возраста. Главная цель этого проекта — полностью устранить многолетние очереди в оздоровительные учреждения, которые накопились за годы и создают излишние неудобства для пенсионеров.

Какие удобства будут созданы для ветеранов?

В рамках новой системы предлагается реализовать следующие революционные изменения для обеспечения качественного отдыха и лечения пенсионеров:

Сохранение членства: Граждане, достигшие пенсионного возраста и официально завершившие трудовую деятельность, полностью сохраняют свой статус членов профсоюза, в котором они работали долгие годы.

Отдельный и справедливый механизм: Будет разработана прозрачная и альтернативная система распределения специальных путевок в ведомственные санатории для опытных ветеранов труда, независимая от общей очереди.

Уравнивание возможностей пенсионеров и работающих

В результате внедрения этих широкомасштабных мер наши пожилые соотечественники смогут на равных правах и в тех же условиях, что и сотрудники, работающие в настоящее время в предприятиях и организациях, пользоваться современными ведомственными оздоровительными центрами и уютными санаториями.

Внедряемые удобства Ожидаемые результаты для пенсионеров Членство в профсоюзе Пользование льготами после выхода на пенсию Альтернативная система распределения Ликвидация многолетних очередей в санатории Социальное равенство Отдых наравне с работающими сотрудниками

Эта инициатива послужит укреплению уважения к человеку в нашей стране, усилению социальной защиты ветеранов труда, посвятивших свою жизнь процветанию Родины, а также восстановлению их здоровья.

Цитата от редакции: Здоровье наших отцов и матерей — это благополучие и благодать наших домов. Несомненно, такие удобства, создаваемые для наших пожилых людей, продлят их жизнь. Будьте всегда здоровы, дорогие ветераны, под покровительством нашего государства!

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