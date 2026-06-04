Старт выдачи льготных кредитов молодежи на бизнес и образование

Есть очень приятная и важная новость, которая станет настоящим праздничным подарком для энергичных, образованных юношей и девушек, желающих начать свой бизнес! В стране запущена масштабная государственная программа, направленная на всестороннюю поддержку молодого поколения, содействие в освоении современных профессий и развитие предпринимательских инициатив.

Президентом Республики Узбекистан подписано специальное постановление (ПК-210 от 01.06.2026) о широком внедрении и последовательной реализации программы «Молодежный бизнес». В рамках этой исторической инициативы акционерным коммерческим банком «Алокабанк» для лиц в возрасте до 31 года на срок до 7 лет запускается система выдачи привлекательных льготных кредитов. Самое удобное преимущество заключается в том, что период до 1 года считается льготным (без выплаты основного долга).

Финансовые условия и направления: кому и сколько?

Согласно новой системе, годовая процентная ставка по выделяемым средствам устанавливается с добавлением 4 процентных пунктов к базовой ставке Центрального банка. Сумма кредита распределяется по следующим критериям в зависимости от выбранной молодыми людьми сферы и целей:

До 20 миллионов сумов: Для молодежи, желающей совершенствовать знание иностранных языков, осваивать сферу IT (цифровые технологии) и обучаться современным востребованным на рынке труда профессиям;

До 50 миллионов сумов: Для тех, кто хочет начать проекты в трендовых направлениях: СММ (маркетинг в социальных сетях), мобильная съемка, фриланс, развитие личных интернет-магазинов, а также надомное ремесленничество и текстильное производство;

До 100 миллионов сумов: Для молодых предпринимателей, намеренных организовать качественное производство и продажу кондитерских изделий, хлеба и сладостей, пользующихся постоянным высоким спросом среди населения.

Кредит без залога имущества: большие возможности для мечты!

Самая радостная, ожидаемая и приятная новость этой программы для будущих предпринимателей заключается в том, что для оформления микрозаймов до 100 миллионов сумов не требуется залог недвижимости или других ценных вещей!

Максимальная сумма кредита Условие залога Виды обеспечения До 100 000 000 сумов Полностью без залога Страховой полис или поручительство третьего лица

Средства предоставляются в кратчайшие сроки только на основании специального страхового полиса или документа о поручительстве близких родственников или третьих лиц. Это облегчает задачу тысячам молодых людей, испытывающим трудности с поиском стартового капитала и залогового имущества для начала своего дела. Программа направлена на резкое повышение уровня самозанятости среди молодежи и внедрение инновационных стартап-проектов.

Комментарий редакции: Столь беспрецедентные финансовые льготы, созданные государством, — это бесценная возможность для каждого молодого предпринимателя, желающего строить свое будущее. Не теряйте времени, осваивайте современные знания и закладывайте основу своего бизнеса!

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