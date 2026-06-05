Упрощение получения разрешений на строительство и устранение бюрократии

В нашей стране сделан очередной важный шаг по созданию благоприятной бизнес-среды для субъектов предпринимательства и инвесторов, а также по сокращению излишних затрат времени и средств в строительной отрасли. Система предоставления государственных услуг для предпринимателей, занимающихся строительством и стремящихся расширить свой бизнес, выводится на совершенно новый уровень.

Исторический Указ Президента «О мерах по внедрению результативного управления в строительной отрасли и упрощению государственных услуг в данной сфере» направлен на полное устранение многочисленных искусственных барьеров и бюрократических сложностей.

Единое заявление и революционное удобство при подключении к коммуникациям

Новым документом кардинально реформируется система получения разрешений на строительство и подключения к инженерным сетям. Теперь предпринимателям больше не нужно ходить по инстанциям:

Новая эра в системе «Электричество, вода и газ»: С 1 июля текущего года порядок подключения новых строящихся объектов к инженерно-коммуникационным сетям полностью изменится. Опираясь на мировой опыт, этот процесс «1 заявление – 1 платеж – все точки подключения» будет организован на основе современного и очень удобного принципа.

Объединение услуг: С 1 сентября этого года ряд разрозненных государственных услуг в строительной сфере по всей республике будет объединен в единую систему. Вместо них внедряется единая государственная услуга — система выдачи архитектурно-градостроительного задания.

Отменяются излишние проверки и повторные согласования

В рамках Указа упрощены наиболее трудоемкие этапы утверждения строительных проектов. Например, при внесении незначительных изменений, не влияющих негативно на общую прочность здания, правила пожарной безопасности и его непосредственное назначение, отменена обязанность повторного согласования с территориальными советами для прохождения градостроительной экспертизы проекта.

Кроме того, если в процессе использования государственных услуг выявляются какие-либо ошибки или недостатки, предприниматели не получают немедленный отказ. Им дополнительно предоставляется пять рабочих дней для спокойного устранения этих недостатков.

Гарантия прозрачности: Цифровой контроль и обязательные камеры

В целях обеспечения качества строительных процессов и предотвращения коррупционных случаев в отрасль активно внедряются современные информационные технологии. С 1 сентября 2026 года запускается система использования специальных камер видеонаблюдения для онлайн-контроля строительных объектов.

В следующей таблице приведен перечень объектов, на которых обязательна установка камер видеонаблюдения:

№ Тип объектов, подлежащих обязательному цифровому контролю Финансовые критерии 1 Многоэтажные жилые дома и объекты социальной сферы Независимо от объема и стоимости 2 Гостиницы, туристические, крупные торговые и промышленные комплексы Независимо от объема и стоимости 3 Объекты, строящиеся за счет средств государственного бюджета Стоимость проекта свыше 3 млрд сумов

Мнение экспертов: По единодушному мнению ответственных лиц и экспертов, эти исторические реформы резко повысят прозрачность в строительной отрасли нашей страны. Полная цифровизация процессов снизит влияние человеческого фактора, откроет новые возможности для представителей отрасли и в конечном итоге послужит тому, чтобы облик наших городов стал еще красивее, а здания — качественнее.

Следите за самыми последними новостями экономики нашей страны, удобствами в сфере предпринимательства и обзором важнейших решений, принимаемых государством, всегда вместе с нами на страницах Замин!