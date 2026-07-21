В Ташкенте через 3363 фальшивых чека было расхищено 1,4 млрд сумов...

·46·Узбекистан
В Ташкенте через 3363 фальшивых чека было расхищено 1,4 млрд сумов...

В Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента выявлен факт незаконного получения 1,4 млрд сумов из государственного бюджета посредством фальшивых кассовых чеков. Согласно данным доследственной проверки, должностные лица трех предприятий оформили подложные документы о поставке товаров на сотни миллиардов сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время изучаются действия подозреваемых, дальнейшее движение средств и способы оформления поддельных чеков.

Указаны фиктивные продажи на 322,4 млрд сумов

Доследственная проверка была проведена совместно сотрудниками отдела Департамента при Генеральной прокуратуре по Мирзо-Улугбекскому району и Налогового комитета.

По предварительным данным, ответственные лица ООО E.P., M.M. и E.S., вступив в преступный сговор, оформили фальшивые документы о якобы поставленных товарах на общую сумму 322,4 млрд сумов.

Детали того, были ли товары фактически поставлены или проданы, будут уточнены в ходе следствия.

Сформировано 3363 фальшивых чека

В ходе проверки выяснилось, что через контрольно-кассовые машины были оформлены 3363 чека на имена граждан, создавая видимость совершения торговых операций.

Эти чеки были зарегистрированы в приложении Soliq Mobile от имени граждан, включенных в реестр социальной защиты.

По версии следствия, на основании фальшивых чеков было показано начисление «кэшбека» из государственного бюджета, в результате чего было расхищено 1,4 млрд сумов.

Как использовались данные граждан?

В рамках дела ожидается выяснение того, каким образом были получены данные граждан из реестра социальной защиты и знали ли они об оформлении на их имена фальшивых чеков.

Также одним из важных направлений следствия станет установление того, на чьи счета поступили средства, выплаченные в качестве «кэшбека», и куда они были переведены впоследствии.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям

По данному факту возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

  • статья 167 — хищение путем присвоения или растраты;

  • статья 228 — изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Вина всех лиц будет подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.

Еще один крупный случай в системе «кэшбека»

Схемы получения бюджетных средств через фальшивые чеки указывают на необходимость усиления систем цифрового контроля. Особенно важно автоматически проверять случаи, когда на имя одного лица оформляется множество чеков, а также крупные обороты, не соответствующие реальным продажам, и подозрительные операции по «кэшбеку».

В данном случае в Мирзо-Улугбекском районе сообщается о получении 1,4 млрд сумов бюджетных средств через 3363 чека. Теперь следствие должно определить полную цепочку фиктивных операций и круг лиц, участвовавших в них.

ТашкентМирзо УлугбекSoliq Mobile
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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