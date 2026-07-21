Погода на 22 июля: в некоторых регионах ожидаются дожди и сильный ветер

«Узгидромет» опубликовал прогноз погоды на среду, 22 июля. Согласно прогнозу, на большей части территории республики осадков не ожидается, а температура воздуха не превысит 39 градусов. В некоторых областях сохраняется вероятность сильного ветра, а в горных районах — дождей и селевых паводков.

В столице ожидается небольшая облачность, осадков в течение дня не прогнозируется. Ветер западный со скоростью 3–8 м/с, местами возможно усиление до 12–14 м/с с пыльным поземком. Температура воздуха ночью составит 23–25 градусов, днем — 32–34 градуса.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области также сохранится сухая и малооблачная погода. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 20–25 градусов, днем — 30–35 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях вероятность осадков отсутствует. Погода будет малооблачной, днем воздух прогреется до 32–37 градусов, ночью будет 20–25 градусов тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях также установится сухая погода. Ветер сменит направление с западного на восточное, скорость составит 7–12 м/с. Температура ночью будет 20–25 градусов, днем поднимется до 30–35 градусов.

Самая жаркая погода ожидается в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. В этих регионах днем воздух прогреется до 34–39 градусов. Местами возможно усиление ветра до 20–22 м/с с пыльными бурями.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях погода будет относительно прохладной. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 20–25 градусов, днем — 28–33 градуса.

В предгорных и горных районах также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Кроме того, в горных районах Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей сохраняется опасность схода селевых паводков. Ветер местами может усилиться до 13–18 м/с.