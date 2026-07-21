Погода на 22 июля: в некоторых регионах ожидаются дожди и сильный ветер

·129·Узбекистан
Погода на 22 июля: в некоторых регионах ожидаются дожди и сильный ветер

«Узгидромет» опубликовал прогноз погоды на среду, 22 июля. Согласно прогнозу, на большей части территории республики осадков не ожидается, а температура воздуха не превысит 39 градусов. В некоторых областях сохраняется вероятность сильного ветра, а в горных районах — дождей и селевых паводков.

В столице ожидается небольшая облачность, осадков в течение дня не прогнозируется. Ветер западный со скоростью 3–8 м/с, местами возможно усиление до 12–14 м/с с пыльным поземком. Температура воздуха ночью составит 23–25 градусов, днем — 32–34 градуса.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области также сохранится сухая и малооблачная погода. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 20–25 градусов, днем — 30–35 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях вероятность осадков отсутствует. Погода будет малооблачной, днем воздух прогреется до 32–37 градусов, ночью будет 20–25 градусов тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях также установится сухая погода. Ветер сменит направление с западного на восточное, скорость составит 7–12 м/с. Температура ночью будет 20–25 градусов, днем поднимется до 30–35 градусов.

Самая жаркая погода ожидается в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. В этих регионах днем воздух прогреется до 34–39 градусов. Местами возможно усиление ветра до 20–22 м/с с пыльными бурями.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях погода будет относительно прохладной. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 20–25 градусов, днем — 28–33 градуса.

В предгорных и горных районах также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Кроме того, в горных районах Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей сохраняется опасность схода селевых паводков. Ветер местами может усилиться до 13–18 м/с.

УзгидрометКаракалпакстанХорезмБухараТашкент
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Узбекистане ожидается, что средний размер пенсии превысит 2 миллиона сумовВ Узбекистане ожидается, что средний размер пенсии превысит 2 миллиона сумовСегодня, 14:35Новый порядок для онлайн-торговли: будет выдаваться подтверждение с QR-кодомНовый порядок для онлайн-торговли: будет выдаваться подтверждение с QR-кодомСегодня, 11:42Большие перемены в пенсионной системе: государство может добавлять 50 процентов к накоплениямБольшие перемены в пенсионной системе: государство может добавлять 50 процентов к накоплениямСегодня, 11:37Стало известно, в каких регионах завтра пройдут дожди?Стало известно, в каких регионах завтра пройдут дожди?Сегодня, 00:12В Ташкенте через 3363 фальшивых чека было расхищено 1,4 млрд сумов...В Ташкенте через 3363 фальшивых чека было расхищено 1,4 млрд сумов...Вчера, 13:49Опыт Беларуси будет привлечен для строительства АЭС в УзбекистанеОпыт Беларуси будет привлечен для строительства АЭС в Узбекистане20.07, 23:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана