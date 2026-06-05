Отабек Шукуров откровенно о поражении от Канады...

Один из лидеров сборной Узбекистана Отабек Шукуров откровенно высказался о важных темах вокруг команды перед чемпионатом мира. СПОРТС.уз В кратком интервью журналисту сайта Билолбеку Имамову футболист рассказал о поражении в матче с Канадой, проблемах в центре поля, атмосфере в сборной, ожиданиях от чемпионата мира и высказываниях не вызванных в состав игроков в соцсетях.

После товарищеского матча с Канадой болельщики и журналисты в основном обсуждали действия сборной Узбекистана в центре поля. Некоторые отмечали наличие больших свободных зон в полузащите, трудности команды в контроле мяча и неспособность адекуателй ответить на прессинг соперника.

Отвечая на эту критику, Отабек Шукуров прежде всего признал, что команда не смогла сыграть в центре поля на ожидаемом уровне в матче с Канадой. Он открыто заявил, что сам вышел на поле с травмой, которая не позволяла ему двигаться в полную силу.

«В матче с Канадой мы плохо действовали в центре. Честно говоря, я играл с травмой. Эта травма вообще не позволяла мне бегать», — сказал Шукуров.

Эти слова футболиста объясняют некоторые моменты игры. Для игрока центра поля крайне важны бег, быстрая смена позиций, сопротивление прессингу соперника и связь между обороной и атакой. Если полузащитник играет через боль, это естественно сказывается на игре всей команды.

Шукуров также остановился на тактической схеме команды. По его словам, Узбекистан уже давно играет с двумя полузащитниками в центре. Соперники же часто действуют с тремя или четырьмя хавбеками, создавая численное преимущество в центре.

«Мы давно играем с двумя игроками в центре, а соперники обычно оказывают нам сопротивление с тремя или четырьмя полузащитниками. При такой тактике вы вынуждены отдавать им мяч, поэтому мы стремимся играть в быстрый контратакующий футбол», — сказал он.

Здесь есть важный тактический нюанс. Если команда играет с меньшим количеством игроков в центре, контролировать мяч долгое время становится сложно. В такой ситуации основным оружием становятся быстрые контратаки, выходы через фланги и использование ошибок соперника. Шукуров также подчеркнул, что сборная выбрала именно результативный стиль футбола.

При этом Отабек не скрыл, что и сам предпочел бы действовать в центре поля с тремя или четырьмя футболистами. По его мнению, игра как минимум с тремя полузащитниками могла бы дать команде больше баланса в центре. Однако он отметил, что в сборной на первом месте стоит результат, и красивая игра без него все равно может стать поводом для критики.

«Конечно, мы тоже хотели бы играть в полузащите втроем или вчетвером. Было бы хорошо, если бы в центре было хотя бы три человека. Но в сборной на первом месте стоит результат», — добавил он.

Матч с Канадой лично для Шукурова также прошел тяжело. Он сообщил, что не планировал играть перед встречей, но был вынужден выйти на поле, несмотря на боль в ноге. Во втором тайме он был заменен из-за боли и физических трудностей.

«Честно говоря, я даже не планировал играть перед матчем, но был вынужден выйти на поле с болью в ноге», — сказал футболист.

Усиление критики со стороны болельщиков после поражения естественно. Однако Шукуров напомнил, что в футболе одна команда выигрывает, а другая проигрывает. По его мнению, ни на чемпионате мира, ни в товарищеских матчах не бывает легких соперников. Особенно на уровне мундиаля, где каждая команда выходит на поле со своими целями и стилем.

Отабек понимает, что некоторые болельщики ждут от команды очень высоких результатов. Однако он подчеркнул, что люди, глубоко разбирающиеся в футболе, хорошо знают, как трудно достигать таких результатов. Это горькая, но реальная правда: чемпионат мира — это не турнир, где раздают «легкие очки».

По словам Шукурова, перед сборной Узбекистана стоит задача выйти из группы. Команда прежде всего будет стремиться к этой цели. Группа очень сильная: соперники обладают высоким уровнем, опытом и индивидуальным мастерством.

«Перед нами стоит задача выйти из группы. Прежде всего, мы постараемся справиться с ней. Наша группа считается очень сильной. Если мы правильно подготовимся к первому матчу, то, даст Бог, добьемся хороших результатов», — сказал он.

В интервью также задали вопрос об атмосфере внутри сборной. Шукуров подчеркнул, что обстановка в команде хорошая, проблем между футболистами нет. По его словам, сейчас команда проводит тренировки с большими нагрузками, что было заметно и в матче с Канадой.

«Атмосфера в сборной отличная, все в порядке. Тем не менее, мы сейчас проводим тренировки с высокими нагрузками, это было заметно и в игре с Канадой. Потому что наши тренеры уделяют внимание улучшению нашего физического состояния», — сказал Шукуров.

Это также важный аспект. В процессе подготовки к мундиалю футболисты часто находятся под тяжелыми нагрузками. В такие периоды в товарищеских матчах команда может не выглядеть легкой, подвижной и полной сил. Если тренерский штаб укрепляет физическую базу, усталость в некоторых играх естественна. Позже нагрузки снизят, и футболисты подойдут к основному турниру в свежем состоянии.

Шукуров также высказался о постах, сторис или подкастах футболистов, не вызванных на чемпионат мира. По его словам, каждый футболист хочет участвовать в мундиале со сборной. Но в этом вопросе есть место удаче, судьбе и решению тренеров.

«Конечно, все футболисты хотят поехать на чемпионат мира со сборной, помочь своей команде. Это вопрос удачи и судьбы. Если Аллах даст, поедете, если нет — не сможете играть», — сказал он.

При этом Отабек отметил, что давать интервью, публиковать посты или сторис — это личное желание каждого футболиста. Однако он также выразил мнение, что футболисты, которые много работают, заслуживают поездки на чемпионат мира. В словах футболиста есть и сочувствие, и реализм: выбор состава всегда приносит кому-то радость, а кому-то боль.

В конце интервью Шукуров обратился к болельщикам. Он попросил народ поддержать сборную и помолиться за нее. Он подчеркнул, что многие критикуют команду после поражения от Канады, но эта ситуация, возможно, сработает на пользу сборной.

«Я бы хотел попросить наш народ поддерживать нас и молиться за нас. После того как мы проиграли только в товарищеском матче с Канадой, все пишут гадости, возможно, это сработает нам на пользу», — сказал Шукуров.

По его мнению, первое участие Узбекистана в чемпионате мира станет большим опытом. Сборная не обещает немедленных грандиозных результатов, но ставит целью выложиться по максимуму, показать хорошую игру и достойно вернуться на родину.

В этих словах чувствуется реальный настрой внутри команды. Есть мечта, есть вера, но нет излишне романтичного взгляда на ситуацию. Узбекистан впервые выходит на мундиаль, и на этом пути каждая игра, каждая ошибка, каждая критика становятся опытом.

Интервью Шукурова стало важным проявлением открытости для болельщиков. Он не скрыл поражение, признал проблемы в центре поля, рассказал о своей травме, объяснил тактическую схему и попросил поддержки у народа. Это простой, искренний и нужный ответ от футболиста.

Теперь главная задача — правильно извлечь уроки из матча с Канадой. На чемпионате мира предстоит играть против таких соперников, как Португалия, Колумбия и Конго. Там любая свободная зона может быть наказана, любая ошибка может превратиться в гол. Значит, критика в процессе подготовки, поражения и болезненные выводы не должны пройти даром.

Сборная Узбекистана отправляется на свой первый чемпионат мира. Это большое счастье, большая ответственность и большое испытание. Как сказал Шукуров, если народ будет поддерживать, а футболисты выложатся по максимуму, команда постарается заявить о себе на этом историческом турнире.