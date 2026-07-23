Теперь абитуриенты, набравшие менее 56,7 балла, не смогут поступить даже на «супер-контракт»

·71·Узбекистан
Теперь абитуриенты, набравшие менее 56,7 балла, не смогут поступить даже на «супер-контракт»

В Узбекистане отменен прежний порядок приема в государственные вузы абитуриентов, набравших низкие баллы, за счет оплаты крупной суммы денег. В частности, те, кто набрал на тестовых испытаниях менее 56,7 балла, больше не будут приниматься в студенты на основе дополнительного контракта.

В новой системе основным критерием является не только размер оплаты, но и то, что абитуриент набрал не менее 56,7 балла. Для тех, кто набрал результат выше этого показателя, но не прошел пороговый балл для поступления, дифференцированный контракт сохранен.

Для тех, кому не хватило до проходного балла до 4,05 балла, размер контракта устанавливается по четкой шкале — от 1,5 до 3 раз. Если разница превышает 4,05 балла, возможность дополнительного приема не исчезает: размер оплаты определяет руководитель вуза, и он должен составлять не менее трехкратного размера базового контракта. Таким образом, платный дополнительный прием не ограничивается только теми, кому не хватило до четырех баллов.

Узбекистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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