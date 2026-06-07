Сестры Мирзиёевы посетили спектакль в театре кукол

Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева, а также первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан, первый заместитель председателя Национального паралимпийского комитета Узбекистана и член Бюро Ворлд Акуатикс Шахноза Мирзиёева посетили Узбекский национальный театр кукол.

Сестры Мирзиёевы посмотрели спектакль «Халиф-аист», поставленный по мотивам известной сказки Вильгельма Гауфа. Об этом Саида Мирзиёева сообщила на своей странице в Telegram.

«Мы посетили Узбекский национальный театр кукол и получили массу впечатлений. Посмотрели спектакль «Халиф-аист», поставленный по сказке Вильгельма Гауфа. Это произведение, рассказывающее о силе воли человека, самопознании и жизненных ценностях, является одним из дорогих и любимых для нас», — написала Саида Мирзиёева.

По ее словам, после завершения первого этапа реконструкции театральная жизнь стала более активной.

«Сегодня здесь показывают спектакли, звучит радостный детский смех, родители проводят время с детьми. Исторический облик театра и его уникальная атмосфера были бережно сохранены. Восстановлены «Городок сказок», чугунные двери зала, фигуры музыкантов с трубами, уникальные стеклянные плафоны, композиции портала и мозаики», — сказала она.

Сообщается, что Саида Мирзиёева также ознакомилась с деятельностью трех театров в городе Ташкенте и осмотрела их здания.

По ее словам, назначены ответственные лица для решения вопросов улучшения материально-технической базы театров и музеев, восстановления нуждающихся в ремонте зданий и их оснащения современным оборудованием.