Инфраструктура таможенного поста улучшена

·2·Узбекистан
Инфраструктура таможенного поста улучшена

Таможенное управление Ташкентской области последовательно продолжает работу по совершенствованию приграничной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для граждан и перевозчиков.

В ходе изучения деятельности и инфраструктуры пограничного таможенного поста «С.Нажимов» начальником управления И.Агзамходжаевым были выявлены существенные недостатки. Выяснилось, что часть дороги, предназначенной для движения автотранспорта в нейтральной зоне, примыкающей к пограничному посту «Казыгурт» Республики Казахстан, пришла в аварийное состояние.

В рамках установленных мероприятий по устранению выявленных недостатков были выполнены следующие работы:

  • На площади более 300 квадратных метров данной нейтральной зоны обновлено асфальтовое покрытие.

  • Техническое состояние дорожной инфраструктуры значительно улучшилось.

В результате созданы более благоприятные условия для безопасного, быстрого и бесперебойного движения легковых и грузовых автомобилей через границу. Эти практические меры способствуют эффективной организации транспортного потока, предотвращению заторов и повышению качества обслуживания на пограничных пунктах.

Грузовики ждут в очереди на таможенном пункте на границе Узбекистана.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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