Узгидромет предупредил о дождях 13–15 июня

·32·Узбекистан
Узгидромет предупредил о дождях 13–15 июня

«Узгидромет» предупредил, что из-за осадков, ожидаемых 13–15 июня текущего года, в предгорных и горных районах страны возможны селевые паводки.

Сообщается, что из-за сильных дождей в ряде областей существует вероятность повышения риска схода селей и паводков.

В Кашкадарьинской области: в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском и Гузарском районах;
В Сурхандарьинской области: в Сариасийском, Узунском, Алтынсайском, Денауском, Байсунском, Шерабадском, Шурчинском, Кумкурганском и Музрабатском районах;
В Самаркандской области: в Ургутском, Самаркандском, Булунгурском, Нурабадском, Кошрабатском, Каттакурганском, Пайарыкском, Джамбайском и Иштыханском районах;
В Навоийской области: в Хатырчинском, Навбахорском, Нуратинском, Канимехском и Карманинском районах;
В Джизакской области: в Зааминском, Бахмальском, Галляаральском, Шараф-Рашидовском, Фаришском и Янгиабадском районах;
В Ташкентской области: в Ахангаранском, Бостанлыкском, Паркентском, Пскентском, Уртачирчикском, Юкоричирчикском районах, а также в городах Ангрен и Алмалык;
В Наманганской области: в Папском, Касансайском, Чартакском, Чустском, Наманганском и Янгикурганском районах;
В Ферганской области: в Сохском, Шахимарданском, Ферганском и Бешарыкском районах;
В Андижанской области: в Андижанском, Асакинском, Джалалкудукском, Кургантепинском, Пахтаабадском, Избасканском, Ходжаабадском, Мархаматском районах и городе Ханабад возможны селевые паводки.

Синоптики призвали жителей горных районов, отдыхающих и водителей к осторожности. Также отмечается, что из-за сильных дождей в некоторых местах возможны скопления воды в низинах и подтопления улиц.

Гражданам рекомендуется без необходимости не посещать районы с высоким риском схода селей и строго соблюдать правила при движении по горным дорогам.

УзгидрометКашкадарьинская областьСурхандарьинская областьСамаркандская областьНавоийская область
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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