Во второй половине недели в Узбекистане похолодает

На этой неделе в Узбекистане ожидается неустойчивая погода, понижение температуры и дожди в отдельных регионах.

По данным «Узгидромета», 15 июня днем в Республике Каракалпакстан и Навоийской области, во второй половине дня в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, а к вечеру в Ферганской долине возможны кратковременные дожди и грозы. В остальных регионах республики осадков не ожидается.

16–17 июня по Узбекистану сохранится неустойчивая погода. В большинстве областей местами пройдут кратковременные дожди с грозами. 18–19 июня кратковременные дожди и грозы ожидаются лишь местами в центральных и восточных областях, в остальных регионах осадков не будет.

В понедельник и вторник дневная температура составит 35–38 градусов, в пустынных районах — 39–41 градус, на крайнем юге — около 41–43 градусов. Со среды по пятницу температура воздуха понизится на 3–4 градуса.

Ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами усиливаясь до 13–18 м/с, в отдельных районах возможны пыльные бури. 15–17 июня на севере и в пустынных районах порывы ветра могут достигать 20–22 м/с.

В предгорных и горных районах республики временами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте 15–16 июня к вечеру возможны кратковременные дожди и грозы. Днем температура составит около 36–38 градусов. 17–19 июня во второй половине дня также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха составит преимущественно 31–34 градуса.