Дефицит воды в Узбекистане может усилиться к 2040 году
На Ташкентском международном инвестиционном форуме обсуждались серьезные прогнозы, связанные с водными ресурсами в Узбекистане.
По мнению экспертов, к 2040 году спрос на воду в стране может вырасти на 23%, в то время как имеющиеся ресурсы могут сократиться на 17%.
Если необходимые меры не будут приняты своевременно, ежегодный дефицит воды может достичь 22 миллиардов кубометров.
Было отмечено, что эта ситуация может поставить под угрозу до 19% валового внутреннего продукта страны.
Специалисты также отмечают низкую эффективность использования воды в Узбекистане.
Согласно данным, в стране на 1 кубометр воды создается экономический эффект менее 3 долларов. Мировой показатель составляет около 23 долларов.
Было сказано, что неэффективное водопотребление ежегодно приносит экономике Узбекистана ущерб в размере 5 миллиардов долларов.
Кроме того, 1800 устаревших насосов потребляют 16% электроэнергии республики.
До 2030 года планируется внедрить водосберегающие технологии на площади 4,63 миллиона гектаров.
Кроме того, для модернизации водной инфраструктуры планируется привлечь инвестиции в размере 40 миллиардов долларов.
Было заявлено, что замена старых насосных систем позволит сэкономить 8% электроэнергии страны.
По мнению правительства и международных инвесторов, оперативная модернизация водного хозяйства является важнейшим способом снижения экономических рисков в ближайшие 15 лет.
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