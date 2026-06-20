Дефицит воды в Узбекистане может усилиться к 2040 году

·18·Узбекистан
Дефицит воды в Узбекистане может усилиться к 2040 году

На Ташкентском международном инвестиционном форуме обсуждались серьезные прогнозы, связанные с водными ресурсами в Узбекистане.

По мнению экспертов, к 2040 году спрос на воду в стране может вырасти на 23%, в то время как имеющиеся ресурсы могут сократиться на 17%.

Если необходимые меры не будут приняты своевременно, ежегодный дефицит воды может достичь 22 миллиардов кубометров.

Было отмечено, что эта ситуация может поставить под угрозу до 19% валового внутреннего продукта страны.

Специалисты также отмечают низкую эффективность использования воды в Узбекистане.

Согласно данным, в стране на 1 кубометр воды создается экономический эффект менее 3 долларов. Мировой показатель составляет около 23 долларов.

Было сказано, что неэффективное водопотребление ежегодно приносит экономике Узбекистана ущерб в размере 5 миллиардов долларов.

Кроме того, 1800 устаревших насосов потребляют 16% электроэнергии республики.

До 2030 года планируется внедрить водосберегающие технологии на площади 4,63 миллиона гектаров.

Кроме того, для модернизации водной инфраструктуры планируется привлечь инвестиции в размере 40 миллиардов долларов.

Было заявлено, что замена старых насосных систем позволит сэкономить 8% электроэнергии страны.

По мнению правительства и международных инвесторов, оперативная модернизация водного хозяйства является важнейшим способом снижения экономических рисков в ближайшие 15 лет.

УзбекистанТашкент
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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