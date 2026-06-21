Предупреждение владельцам старых авто: вводится выплата в 30-кратном размере

·19·Узбекистан
Предупреждение владельцам старых авто: вводится выплата в 30-кратном размере

В Узбекистане с 2026 года будет введена система выкупа и утилизации автомобилей старше 30 лет на основе их рыночной стоимости. Об этом сообщило Агентство по управлению отходами.

Согласно новому порядку, владельцам старых транспортных средств будут предложены два варианта: получение электронного ваучера в качестве первоначального взноса за новый автомобиль или получение данной суммы наличными.

Граждане смогут приобрести новые автомобили местного производства на льготных условиях с помощью ваучера. При этом сумма будет учтена как скидка, а остаток платежа можно будет выплачивать в рассрочку на срок более одного года.

В то же время будут приняты меры в отношении лиц, несвоевременно сдавших старые автомобили на утилизацию. Им придется ежегодно выплачивать экологическую компенсацию в размере 30-кратного базового расчетного значения.

Для справки: в настоящее время только в Ташкенте ежедневно курсирует около 600 тысяч транспортных средств. Подобная практика применяется более чем в 60 странах, включая Францию, Германию, Китай и США.

УзбекистанТашкентФранцияГерманияКитай
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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