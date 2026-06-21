Количество автомобилей на дорогах страны приближается к 5 миллионам

По данным Национального статистического комитета, по состоянию на 1 апреля 2026 года в Узбекистане зарегистрировано 4 миллиона 903,1 тысячи автотранспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Это на 344,6 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, число личных транспортных средств в стране приблизилось к отметке в 5 миллионов.

Среди транспортных средств в собственности населения лидируют легковые автомобили. Их количество составило 4 миллиона 552,3 тысячи.

Также зарегистрировано 330,3 тысячи грузовых автомобилей, 7,5 тысячи микроавтобусов, 7,2 тысячи специальных транспортных средств и 5,8 тысячи автобусов, принадлежащих физическим лицам.