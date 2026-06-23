Шавкат Мирзиёев посетил фестиваль цветов и увидел новый рекорд Намангана

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Наманганскую область принял участие в традиционном фестивале цветов.

В последние годы масштаб фестиваля значительно расширился. Если в 2018 году мероприятие длилось 3 дня, то к 2025 году его продолжительность достигла 40 дней. В результате число иностранных туристов увеличилось с 25 тысяч до 800 тысяч человек.

В этом году 65-й международный фестиваль цветов пройдет с 24 мая по 12 июля. В рамках фестиваля жители города Наманган вручную высадили более 29 миллионов цветосаженцев, и этот результат был официально внесен в «Книгу рекордов Гиннесса».

Сообщается, что 45 махаллей города специализируются на цветоводстве. К этому процессу были привлечены 16 тысяч домохозяйств, что обеспечило занятость 21 тысячи жителей.

Президент осмотрел созданные в рамках фестиваля цветочные композиции, тематические площадки и выставки, поздравив жителей, предпринимателей и гостей, занимающихся цветоводством.