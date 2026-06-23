Шавкат Мирзиёев посетил фестиваль цветов и увидел новый рекорд Намангана

·29·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев посетил фестиваль цветов и увидел новый рекорд Намангана

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Наманганскую область принял участие в традиционном фестивале цветов.

В последние годы масштаб фестиваля значительно расширился. Если в 2018 году мероприятие длилось 3 дня, то к 2025 году его продолжительность достигла 40 дней. В результате число иностранных туристов увеличилось с 25 тысяч до 800 тысяч человек.

В этом году 65-й международный фестиваль цветов пройдет с 24 мая по 12 июля. В рамках фестиваля жители города Наманган вручную высадили более 29 миллионов цветосаженцев, и этот результат был официально внесен в «Книгу рекордов Гиннесса».

Сообщается, что 45 махаллей города специализируются на цветоводстве. К этому процессу были привлечены 16 тысяч домохозяйств, что обеспечило занятость 21 тысячи жителей.

Президент осмотрел созданные в рамках фестиваля цветочные композиции, тематические площадки и выставки, поздравив жителей, предпринимателей и гостей, занимающихся цветоводством.

Шавкат МирзиёевНаманганКнига рекордов Гиннесса
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Два узбекских села теперь перешли под юрисдикцию КыргызстанаДва узбекских села теперь перешли под юрисдикцию КыргызстанаСегодня, 19:27Размер стипендий в государственных университетах увеличиваетсяРазмер стипендий в государственных университетах увеличиваетсяСегодня, 18:21В бюджеты махал направят дополнительные 300 млрд сумовВ бюджеты махал направят дополнительные 300 млрд сумовСегодня, 17:41АЗС возле школ и больниц могут перенести в безопасные зоныАЗС возле школ и больниц могут перенести в безопасные зоныСегодня, 15:12Введены новые требования для граждан Узбекистана, вылетающих во ВьетнамВведены новые требования для граждан Узбекистана, вылетающих во ВьетнамСегодня, 14:59В аэропорту Намангана строится новый терминал стоимостью 175 миллионов долларовВ аэропорту Намангана строится новый терминал стоимостью 175 миллионов долларовСегодня, 12:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит
Зарплаты будут выплачены до 27 мая: напоминание работодателям
Зарплаты будут выплачены до 27 мая: напоминание работодателям
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит по всему Узбекистану
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит по всему Узбекистану
В Узбекистане вводятся новые правила продажи алкоголя
В Узбекистане вводятся новые правила продажи алкоголя
В преддверии праздника в 9 регионах возможны селевые потоки
В преддверии праздника в 9 регионах возможны селевые потоки