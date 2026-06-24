В Ташкенте и шести регионах ожидаются сильный ветер и пыль

Сегодня днем в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, а также в горных районах ожидается усиление скорости ветра до 13–18 м/с.

Сильный ветер в некоторых местах может вызвать поднятие пыли с поверхности земли. Это повышает вероятность снижения видимости на дорогах и открытых пространствах.

В городе Ташкенте прогнозируется скорость ветра до 10–12 м/с. В некоторых частях столицы может подняться пыль, что временно ухудшит видимость.

Населению рекомендуется не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач. Также не следует оставлять автомобили под деревьями или ненадежными конструкциями.

Просят плотно закрывать окна в домах и зданиях, а также по возможности не выходить на улицу во время сильного ветра.

В чрезвычайных ситуациях можно обратиться по номерам 112 или 1055.