Сколько лет живут узбекистанцы

Средняя продолжительность жизни населения в Узбекистане растет с каждым годом. Согласно новым данным, опубликованным Национальным статистическим комитетом, по итогам 2025 года средняя продолжительность жизни в стране составила 75,4 года.

Анализ статистических данных показывает, что в первые годы независимости средняя продолжительность жизни в Узбекистане составляла 66,4 года. В последующие годы этот показатель последовательно рос. В частности, в 2000 году он составил 70,8 года, в 2010 году — 73 года, а в 2015 году — 73,6 года.

Хотя в 2020 году из-за влияния пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни снизилась до 73,4 лет, в последующие годы снова наблюдался положительный рост. Так, в 2024 году этот показатель достиг 75,1 года, а в 2025 году поднялся до 75,4 лет.

Специалисты объясняют этот рост проводимыми реформами в системе здравоохранения, повышением качества и расширением охвата медицинских услуг, усилением профилактических мер, а также последовательным улучшением уровня жизни населения.

Отмечается, что средняя продолжительность жизни является одним из важнейших демографических показателей оценки социально-экономического развития страны, здоровья населения и эффективности системы здравоохранения. Новая статистика свидетельствует о том, что в Узбекистане в этом направлении продолжаются позитивные изменения.