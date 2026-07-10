Какая погода будет в выходные? Важное предупреждение от Узгидромета

В Узбекистане в выходные дни температура воздуха еще больше повысится, в некоторых регионах сохранится сильная жара. По данным синоптиков, по всей республике ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода.

Согласно прогнозу «Узгидромета», кратковременные дожди с грозами возможны лишь в горных районах, а также 12 июля в отдельных местах Ферганской долины.

Днем температура воздуха в большинстве регионов будет около 37–40 градусов. В северных, южных и пустынных районах ожидается повышение температуры до 41–43 градусов. Ночью столбики термометров будут находиться в пределах 22–27 градусов.

11–12 июля в отдельных районах возможно усиление ветра до 13–18 метров в секунду. Это повышает вероятность возникновения пыльных бурь в некоторых регионах.

Специалисты также предупредили о риске селевых паводков в предгорных и горных районах Ташкентской области, а также Андижанской, Наманганской и Ферганской областей.

В столице также будет преимущественно ясно. Днем температура сохранится в пределах 38–40 градусов, а в ночное время — около 23–25 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, вторая половина июля также будет значительно жарче обычного. До конца месяца температура воздуха может достигать 38–43 градусов, а в отдельных северных, южных и пустынных районах — до 45 градусов. В связи с этим населению рекомендуется соблюдать меры предосторожности в самые жаркие часы дня.