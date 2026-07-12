Большая инициатива из Ташкента: новый альянс для исламского наследия

·16·Узбекистан
Большая инициатива из Ташкента: новый альянс для исламского наследия

Завершившийся в Ташкенте I Международный форум исламской цивилизации ознаменовался важной международной инициативой. Участники форума единогласно поддержали идею создания Всемирного альянса исламской цивилизации на базе Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

Более 40 стран и около 300 участников

Сообщается, что в форуме, прошедшем в городе Ташкенте, приняли участие около 300 зарубежных делегатов из более чем 40 стран.

По итогам мероприятия была принята декларация, охватывающая 10 важных инициатив. В рамках этого документа также была одобрена инициатива по созданию Всемирного альянса исламской цивилизации.

Ожидается, что эта инициатива еще больше повысит роль Узбекистана на международной арене в сфере исламской цивилизации, науки, культуры и духовного наследия.

Что объединит альянс?

Новый альянс не станет проектом, ограниченным рамками одного центра или одного государства. Планируется объединить вокруг него научные, культурные и образовательные учреждения различных стран.

В состав альянса предполагается привлечь следующие организации:

Направление

Охватываемые учреждения

Наука

академии наук, научно-исследовательские институты

Образование

высшие учебные и научные заведения

Культура

музеи, библиотеки, архивы

Наследие

центры исламских рукописей

Международное сотрудничество

специализированные международные организации

Этот формат позволит координировать знания, рукописи, исторические источники и научный опыт, касающиеся исламской цивилизации, в одном месте.

Главная цель — сохранение наследия и демонстрация его миру

Как сообщается, основная цель альянса заключается в развитии долгосрочного международного сотрудничества.

Также в качестве одной из приоритетных задач определена реализация совместных научных, образовательных, культурных, музейных и цифровых проектов.

Альянс объединит усилия, направленные на научное изучение, сохранение, популяризацию и широкую демонстрацию места исламской цивилизации в мировом культурном и интеллектуальном наследии.

Иными словами, речь идет не только о памяти истории. Через эту инициативу ставится цель продемонстрировать созидательный потенциал исламской цивилизации в сферах науки, культуры, образования и просвещения в современном формате.

Ташкент может стать новым научно-культурным центром

Создание такого международного альянса на базе Центра исламской цивилизации в Узбекистане может укрепить значение Ташкента как площадки для научного и культурного диалога.

В частности, объединение музеев, архивов, центров рукописей и научно-исследовательских институтов в единую сеть создаст основу для будущих научных открытий, цифровых архивов и международных выставок.

Если эта инициатива принесет практические результаты, Узбекистан может стать одним из важнейших центров по изучению и продвижению наследия исламской цивилизации в мире.

Важный вопрос только начинается

Идея Всемирного альянса исламской цивилизации была единогласно поддержана участниками форума. Теперь главный вопрос заключается в том, какими практическими проектами, научным сотрудничеством и международными программами будет наполнена эта инициатива.

Как вы считаете, сможет ли Узбекистан благодаря этой инициативе выйти на новый уровень в деле продвижения наследия исламской цивилизации в мире?

ТошкентЎзбекистонИслом цивилизацияси маркази
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Эмиру КатараШавкат Мирзиёев выразил соболезнования Эмиру КатараВчера, 20:12Для узбекского языка официально утвержден 41 новый терминДля узбекского языка официально утвержден 41 новый терминВчера, 20:02Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредилиТемпература приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредилиВчера, 16:28Почему в Ташкенте растут цены, несмотря на активное строительство?Почему в Ташкенте растут цены, несмотря на активное строительство?Вчера, 12:00Аномальная жара в Узбекистане: температура поднимется до +46 градусовАномальная жара в Узбекистане: температура поднимется до +46 градусовВчера, 11:56Стало известно количество молодежи в УзбекистанеСтало известно количество молодежи в УзбекистанеВчера, 10:38
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В долине ночью произошло землетрясение
В долине ночью произошло землетрясение
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова