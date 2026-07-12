Большая инициатива из Ташкента: новый альянс для исламского наследия
Завершившийся в Ташкенте I Международный форум исламской цивилизации ознаменовался важной международной инициативой. Участники форума единогласно поддержали идею создания Всемирного альянса исламской цивилизации на базе Центра исламской цивилизации в Узбекистане.
Более 40 стран и около 300 участников
Сообщается, что в форуме, прошедшем в городе Ташкенте, приняли участие около 300 зарубежных делегатов из более чем 40 стран.
По итогам мероприятия была принята декларация, охватывающая 10 важных инициатив. В рамках этого документа также была одобрена инициатива по созданию Всемирного альянса исламской цивилизации.
Ожидается, что эта инициатива еще больше повысит роль Узбекистана на международной арене в сфере исламской цивилизации, науки, культуры и духовного наследия.
Что объединит альянс?
Новый альянс не станет проектом, ограниченным рамками одного центра или одного государства. Планируется объединить вокруг него научные, культурные и образовательные учреждения различных стран.
В состав альянса предполагается привлечь следующие организации:
Направление
Охватываемые учреждения
Наука
академии наук, научно-исследовательские институты
Образование
высшие учебные и научные заведения
Культура
музеи, библиотеки, архивы
Наследие
центры исламских рукописей
Международное сотрудничество
специализированные международные организации
Этот формат позволит координировать знания, рукописи, исторические источники и научный опыт, касающиеся исламской цивилизации, в одном месте.
Главная цель — сохранение наследия и демонстрация его миру
Как сообщается, основная цель альянса заключается в развитии долгосрочного международного сотрудничества.
Также в качестве одной из приоритетных задач определена реализация совместных научных, образовательных, культурных, музейных и цифровых проектов.
Альянс объединит усилия, направленные на научное изучение, сохранение, популяризацию и широкую демонстрацию места исламской цивилизации в мировом культурном и интеллектуальном наследии.
Иными словами, речь идет не только о памяти истории. Через эту инициативу ставится цель продемонстрировать созидательный потенциал исламской цивилизации в сферах науки, культуры, образования и просвещения в современном формате.
Ташкент может стать новым научно-культурным центром
Создание такого международного альянса на базе Центра исламской цивилизации в Узбекистане может укрепить значение Ташкента как площадки для научного и культурного диалога.
В частности, объединение музеев, архивов, центров рукописей и научно-исследовательских институтов в единую сеть создаст основу для будущих научных открытий, цифровых архивов и международных выставок.
Если эта инициатива принесет практические результаты, Узбекистан может стать одним из важнейших центров по изучению и продвижению наследия исламской цивилизации в мире.
Важный вопрос только начинается
Идея Всемирного альянса исламской цивилизации была единогласно поддержана участниками форума. Теперь главный вопрос заключается в том, какими практическими проектами, научным сотрудничеством и международными программами будет наполнена эта инициатива.
Как вы считаете, сможет ли Узбекистан благодаря этой инициативе выйти на новый уровень в деле продвижения наследия исламской цивилизации в мире?
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