O‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalar

·72·O‘zbekiston
O‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalar

O‘zbekistonda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik (kasallik varaqasi) bo‘yicha nafaqa tayinlash va to‘lash tizimida katta islohot amalga oshirilmoqda. 2026 yil 1 iyuldan boshlab sohada mutlaqo yangi tartib kuchga kiradi. Endilikda tizim to‘liq raqamlashtiriladi va to‘lovlar uchun mas’uliyat ish beruvchi hamda davlat o‘rtasida taqsimlanadi. Zamin.uz har bir xodim va ish beruvchi bilishi shart bo‘lgan eng muhim o‘zgarishlarni to‘pladi.

Mas’uliyat taqsimoti: Dastlabki 5 kunni kim to‘laydi?

Yangi tizimning eng asosiy yangiliklaridan biri — to‘lov manbaining aniq chegaralab qo‘yilishidir. Unga ko‘ra, xodim kasal bo‘lgan davr uchun pullar quyidagicha qoplanadi:

  • Kasallikning dastlabki 5 kuni — ish beruvchining (korxona yoki tashkilotning) o‘z mablag‘lari hisobidan to‘lab beriladi.

  • Kasallikning 6-kunidan boshlab — to‘lovlar to‘liqligicha Davlat ijtimoiy sug‘urta jamg‘armasi tomonidan moliyalashtiriladi.

Ish staji nafaqa miqdoriga qanday ta’sir qiladi?

Xodimning necha yil davomida mehnat qilgani unga to‘lanadigan nafaqa hajmini belgilab beradi. Yangi qoidaga ko‘ra, o‘rtacha oylik ish haqiga nisbatan quyidagi foizlar qo‘llaniladi:

  • 6 oydan 8 yilgacha ish stajiga ega bo‘lgan xodimlarga — o‘rtacha ish haqining 60 foizi miqdorida;

  • 8 yildan ortiq ish stajiga ega bo‘lganlarga — o‘rtacha ish haqining 80 foizi miqdorida kasallik nafaqasi to‘lanadi.

Kimlarga imtiyoz bor va qanday cheklovlar o‘rnatildi?

Yangi tartibda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari alohida e’tiborga olingan. Xususan, I va II guruh nogironligi bo‘lgan shaxslar hamda ko‘p bolali ota-onalar uchun hisoblangan nafaqa miqdori yana 20 foizga oshirib beriladi.

Shu bilan birga, davlat budjeti va jamg‘arma mablag‘larini nazorat qilish maqsadida muayyan cheklovlar ham joriy etilmoqda:

  1. Kasallik nafaqasi bir yil davomida ko‘pi bilan 182 kun uchun to‘lanishi mumkin.

  2. Nafaqa miqdorini hisob-kitob qilishda xodimning maoshi qancha bo‘lishidan qat’i nazar, 10 MHЕKMdan (Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori) oshmaydigan summa asos sifatida olinadi.

To‘lovlar jadvali: Pullar qachon tushadi?

Kasallik varaqasi bo‘yicha hisob-kitoblar tizimli ravishda, oyiga ikki marta amalga oshirilishi belgilab qo‘yildi. Nafaqa pulllari xodimlarning hisob raqamlariga quyidagi muddatlarda kelib tushadi:

Joriy oyning 25-sanasigacha yoki keyingi oyning 10-sanasigacha.

Yangi raqamli tizim hujjatbozlikni kamaytirib, to‘lovlarning shaffof va o‘z vaqtida egasiga yetib borishini ta’minlashi kutilmoqda.

O'zbekistonZamin.uzDavlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadiXorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadiBugun, 12:00Tadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiTadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiBugun, 11:46O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiO‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiBugun, 11:38Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Bugun, 11:20Dam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishDam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishBugun, 11:14Yashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiYashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiBugun, 11:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija