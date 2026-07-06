Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?

·1·Узбекистан
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?

Сообщения о введении с 1 июля 2025 года возможности предъявления ряда личных документов в электронном виде вызвали у многих водителей закономерный вопрос: достаточно ли показать документы через приложение MyGov при остановке сотрудником ДПС?

По данному вопросу Служба безопасности дорожного движения (СБДД) дала официальный комментарий, разъяснив действующий порядок.

Сообщается, что в видеороликах «Цифровая грамотность», подготовленных инспекцией «Узкомназорат», отмечается, что с 1 июля электронные версии паспорта, ID-карты, водительского удостоверения и ряда других документов официально признаются и могут быть предъявлены через мобильное приложение MyGov.

Данный порядок введен на основании постановления Кабинета Министров от 27 декабря 2024 года, согласно которому цифровые документы принимаются вместо бумажных в банках, нотариальных конторах, аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в государственных органах.

Однако, как подчеркивают в СБДД, это послабление не распространяется в полной мере на проверки, проводимые сотрудниками дорожно-патрульной службы на дорогах.

Согласно официальному разъяснению, во время управления транспортным средством водитель обязан иметь при себе оригинал биометрического паспорта или ID-карты, удостоверяющих личность, и предъявлять их по требованию.

При этом, в соответствии с действующим законодательством, если у водителя имеется паспорт или ID-карта, ношение в бумажном виде таких документов, как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность, страховой полис и разрешение на тонировку стекол, не требуется.

По данным СБДД, порядок полноценного использования цифровых документов в основном действует в центрах административной практики, а также в отделах регистрации и приема экзаменов.

В связи с этим, во избежание недоразумений, водителям рекомендуется перед поездкой иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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