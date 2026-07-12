Почему в Ташкенте растут цены, несмотря на активное строительство?

В какой бы уголок столицы вы ни отправились, везде можно увидеть строящиеся новые многоэтажные дома. Однако на фоне таких огромных объемов строительства цены на жилье не только не снижаются, но и продолжают стремительно расти. Центральный банк Узбекистана представил новый отчет по рынку недвижимости Ташкента, в котором раскрыл истинные причины этого парадокса. Zamin.uz собрал ответы на самые важные вопросы, интересующие покупателей.

Главный парадокс: домохозяйства и дефицит предложения

Несмотря на массовое строительство жилья, неуклонный рост цен в первую очередь обусловлен демографическими и миграционными факторами.

Причина дефицита: В столице сохраняется стабильно высокий уровень внутренней миграции и инвестиционного спроса. Самое главное — темпы роста числа новых домохозяйств (семей) в городе значительно опережают темпы ввода в эксплуатацию нового жилья. Проще говоря, реальная потребность в жилье превышает скорость строительства, что создает дефицит на рынке.

Цены и сделки: что говорят цифры?

В январе-марте текущего года на рынке недвижимости Ташкента наблюдалась высокая активность. Основные показатели столицы сложились следующим образом:

Тип показателя Зафиксированные цифры и изменения Сделки купли-продажи Подписано 32,8 тысячи договоров (30 процентов от общего объема по республике). Рост по сравнению с прошлым годом — 64 процента! Новостройки (Первичный рынок) Подорожали на 8,1 процента в долларовом эквиваленте. Вторичный рынок Выросли на 9,4 процента в долларовом эквиваленте. Аренда жилья Выросла на 6,9 процента в долларовом эквиваленте, а в сумах — всего на 0,6 процента. Земельные участки (одна сотка) За счет расширения предложения в отдаленных районах города средняя цена снизилась на 6,4 процента и составила 301 миллион сумов.

Аномальная активность в марте и «фактор эскроу»

По итогам первого квартала, особенно в марте, количество сделок неожиданно резко возросло. Это связано с новым экономическим порядком.

Покупатели стремились завершить оформление документов до 1 апреля — даты, когда в процессах купли-продажи недвижимости стало обязательным использование эскроу-счетов. Эта спешка перед вступлением в силу новых правил вызвала волну высокой активности на рынке.

Урбанизация: Ташкент растет вверх

Масштабы строительства и архитектурный облик зданий в столице также меняются в соответствии с требованиями времени:

Масштаб строительства: В настоящее время в городе одновременно строится более 300 крупных многоэтажных жилых комплексов.

Этажность: Ташкент является явным лидером в стране по многоэтажному строительству. 36 процентов всех возводимых зданий приходится на современные сооружения высотой более 13 этажей.

В заключение можно сказать, что пока сохраняется высокая инвестиционная привлекательность и непрерывный приток населения, спрос на жилье в Ташкенте, как и цены на него, будут оставаться высокими.