Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Эмиру Катара

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил послание с соболезнованиями Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с кончиной его отца, бывшего Эмира Катара шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента.

В письме с соболезнованиями шейх Хамад бин Халифа Аль Тани отмечен как государственный деятель, внесший огромный вклад в социально-экономическое развитие Катара, реализацию масштабных реформ и созидательных работ в стране, повышение благосостояния народа и всестороннее развитие государства.

Также подчеркивается, что он внес достойный вклад в укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Катаром.

В своем послании Президент отметил, что светлая память о шейхе Хамаде бин Халифе Аль Тани навсегда сохранится в сердцах народов, и выразил глубокие соболезнования Эмиру Катара, членам его семьи и всему катарскому народу.