Изменился порядок выплаты декретных пособий и пособий по временной нетрудоспособности

·52·Узбекистан
Изменился порядок выплаты декретных пособий и пособий по временной нетрудоспособности

Теперь пособия по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности назначаются без подачи заявления. Согласно новому порядку, гражданам больше не нужно собирать документы и ходить по инстанциям.

После того как врач оформит больничный лист, данные будут переданы через электронную систему. Затем выплаты будут перечисляться на карту «Baraka», которая открывается гражданину бесплатно.

Декретное пособие финансируется за счет средств Фонда социального страхования. Оно рассчитывается в размере от 75 до 100 процентов от заработной платы сотрудника на срок от 126 до 140 дней.

Предусмотрены возможности и для неработающих женщин. Если они добровольно уплачивали взносы в течение не менее 10 месяцев, они получают право на получение декретного пособия.

При выплате пособия по временной нетрудоспособности за первые 5 дней платит работодатель. За последующие дни средства выделяются Фондом социального страхования. Выплата составляет 60–80 процентов от средней заработной платы и не превышает 182 дней в году.

БаракаФонд социального страхования
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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