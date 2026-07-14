Верховный суд опубликовал новый список запрещенных интернет-ресурсов

Верховный суд Узбекистана опубликовал обновленный список интернет-ресурсов и контента, признанных пропагандирующими идеи религиозного экстремизма, терроризма и фундаментализма.

Сообщается, что по состоянию на 13 июля 2026 года количество запрещенных ресурсов достигло 1 915. Их ввоз, изготовление, хранение, распространение и демонстрация на территории страны запрещены в соответствии с законодательством.

В обновленный список также вошли страницы, каналы и аккаунты в различных социальных сетях. В частности:

Facebook — 276 страниц;

Telegram — 886 каналов и групп;

Instagram — 405 профилей;

YouTube — 202 канала;

«Odnoklassniki» — 44 страницы;

TikTok — 68 аккаунтов;

Threads — 1 профиль;

веб-сайты и другие интернет-ресурсы — 33.

Верховный суд призвал граждан, особенно молодежь и родителей, проявлять бдительность в отношении ресурсов, распространяющих идеи религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма.

В официальном обращении подчеркивается, что воздержание от использования запрещенных судом интернет-ресурсов, их нераспространение и дистанцирование от подобного контента является важным долгом каждого гражданина.