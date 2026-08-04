Киберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етди
Сан-Франсискода жойлашган Horizon3 стартапи Сериес Е раундида 250 миллион доллар сармоя жалб қилиб, компания қийматини 2 миллиард долларга етказди. Стартап 14 ой ичида ўз қийматини уч баробардан зиёд оширди, молиялаштиришда НигҳтDragon ва НЕА иштирок етди. Horizon3нинг НодеЗеро платформаси жонли тизимларни операцияларни тўхтатмаган ҳолда синовдан ўтказиб, бутун тармоқни доимий равишда сканерлайди.
Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланиб, киберхавфсизлик таҳдидлари кескинлашиб бораётган бир даврда Сан-Францискода жойлашган Horizon3 стартапи Сериес Э раундида 250 миллион доллар сармоя жалб қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур молиялаштириш натижасида компаниянинг умумий қиймати 2 миллиард долларга етди ва бор-йўғри 14 ой ичида ўз қийматини уч баробардан зиёд оширишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур йирик сармоя қайтган инвесторлар — НигҳтDragon ва НEА иштирокида таъминланди. Маблағнинг жалб қилиниши икки йирик сунъий интеллект тадқиқот лабораторияси ўз моделлари белгиланган доирадан ташқари тизимларга рухсатсиз кириб бориши кузатилганини эълон қилган даврга тўғри келди. Олти йилдан буён тармоқлардаги заифликларни назорат қилинадиган ва рухсат этилган усулда текширишга мўлжалланган махсус сунъий интеллект устида ишлаётган Horizon3 бозордаги талабнинг кескин ошишидан фойдаланмоқда.
Сунъий интеллект ва тармоқларни узлуксиз синовдан ўтказишҲозирги кунда сунъий интеллектга асосланган ҳужумлар тезлашгани боис, корхоналар ўз ҳимоя механизмларини кенг миқёсда синовдан ўтказишга интилмоқда. Компаниянинг тижорат бўйича бош директори Матт Хартлининг сўзларига кўра, уларнинг НодеЗеро платформаси иккита асосий устунликка эга. Биринчидан, у операцияларни тўхтатмаган ҳолда жонли тизимларни синовдан ўтказа олади. Иккинчидан, у инфратузилманинг фақат 2-3 фоизини эмас, балки бутун тармоқни йилда бир марта эмас, балки доимий равишда сканер қилади.
Ўтган йили компаниянинг йиллик такрорий даромади 100 миллион долларга яқинлашган ва йиллик ўсиш суръати 120 фоизни ташкил этган. Хартли жорий йилда ҳам бу ўсиш тезлашишини кутаётганини таъкидлади. Сунъий интеллект воситалари тажовузкорларга янги ҳужумларни тезда ишлаб чиқишни осонлаштирганлиги сабабли, хавфсизлик гуруҳлари таҳдидларга уларни бартараф эта олишдан ҳам тезроқ жавоб беришга мажбур бўлмоқда.
Бошқариладиган автоматлаштирилган тизимлар ва халқаро кенгайишHorizon3 башорат қилинадиган ва бошқариладиган автоматлаштирилган тизимларни яратиш учун тахминан 100 миллион доллар миқдорида илмий-тадқиқот (R&D) харажатларини амалга оширган. Компаниянинг асосчилари Снеҳал Антани ва Энтони Пиллитиере Бирлашган махсус операциялар қўмондонлигида хизмат қилган даврида ресурслар чеклангани сабабли хавфсизликни доимий равишда текшириш қийинлигини ўз кўзлари билан кўрган ва такрорий баҳолашларни автоматлаштириш учун ушбу стартапга асос солган.
Янги жалб қилинган сармоялар эвазига Horizon3 халқаро миқёсда кенгайишни режалаштирмоқда. Хусусан, 2026-йил июн ойида Амстердамда, шунингдек Австралия ва Сингапурда янги идоралар очиш, ҳамкорлар тармоғини ривожлантириш ҳамда илмий-тадқиқот ишларига катта миқдорда маблағ йўналтириш кўзда тутилган.
…