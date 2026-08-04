Киберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етди

·30·Техно
Киберхавфсизлик стартапи Horizon3 қиймати 2 миллиард долларга етди
Қисқача

Сан-Франсискода жойлашган Horizon3 стартапи Сериес Е раундида 250 миллион доллар сармоя жалб қилиб, компания қийматини 2 миллиард долларга етказди. Стартап 14 ой ичида ўз қийматини уч баробардан зиёд оширди, молиялаштиришда НигҳтDragon ва НЕА иштирок етди. Horizon3нинг НодеЗеро платформаси жонли тизимларни операцияларни тўхтатмаган ҳолда синовдан ўтказиб, бутун тармоқни доимий равишда сканерлайди.

Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланиб, киберхавфсизлик таҳдидлари кескинлашиб бораётган бир даврда Сан-Францискода жойлашган Horizon3 стартапи Сериес Э раундида 250 миллион доллар сармоя жалб қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур молиялаштириш натижасида компаниянинг умумий қиймати 2 миллиард долларга етди ва бор-йўғри 14 ой ичида ўз қийматини уч баробардан зиёд оширишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур йирик сармоя қайтган инвесторлар — НигҳтDragon ва НEА иштирокида таъминланди. Маблағнинг жалб қилиниши икки йирик сунъий интеллект тадқиқот лабораторияси ўз моделлари белгиланган доирадан ташқари тизимларга рухсатсиз кириб бориши кузатилганини эълон қилган даврга тўғри келди. Олти йилдан буён тармоқлардаги заифликларни назорат қилинадиган ва рухсат этилган усулда текширишга мўлжалланган махсус сунъий интеллект устида ишлаётган Horizon3 бозордаги талабнинг кескин ошишидан фойдаланмоқда.

Сунъий интеллект ва тармоқларни узлуксиз синовдан ўтказиш

Ҳозирги кунда сунъий интеллектга асосланган ҳужумлар тезлашгани боис, корхоналар ўз ҳимоя механизмларини кенг миқёсда синовдан ўтказишга интилмоқда. Компаниянинг тижорат бўйича бош директори Матт Хартлининг сўзларига кўра, уларнинг НодеЗеро платформаси иккита асосий устунликка эга. Биринчидан, у операцияларни тўхтатмаган ҳолда жонли тизимларни синовдан ўтказа олади. Иккинчидан, у инфратузилманинг фақат 2-3 фоизини эмас, балки бутун тармоқни йилда бир марта эмас, балки доимий равишда сканер қилади.

Ўтган йили компаниянинг йиллик такрорий даромади 100 миллион долларга яқинлашган ва йиллик ўсиш суръати 120 фоизни ташкил этган. Хартли жорий йилда ҳам бу ўсиш тезлашишини кутаётганини таъкидлади. Сунъий интеллект воситалари тажовузкорларга янги ҳужумларни тезда ишлаб чиқишни осонлаштирганлиги сабабли, хавфсизлик гуруҳлари таҳдидларга уларни бартараф эта олишдан ҳам тезроқ жавоб беришга мажбур бўлмоқда.

Бошқариладиган автоматлаштирилган тизимлар ва халқаро кенгайиш

Horizon3 башорат қилинадиган ва бошқариладиган автоматлаштирилган тизимларни яратиш учун тахминан 100 миллион доллар миқдорида илмий-тадқиқот (R&D) харажатларини амалга оширган. Компаниянинг асосчилари Снеҳал Антани ва Энтони Пиллитиере Бирлашган махсус операциялар қўмондонлигида хизмат қилган даврида ресурслар чеклангани сабабли хавфсизликни доимий равишда текшириш қийинлигини ўз кўзлари билан кўрган ва такрорий баҳолашларни автоматлаштириш учун ушбу стартапга асос солган.

Янги жалб қилинган сармоялар эвазига Horizon3 халқаро миқёсда кенгайишни режалаштирмоқда. Хусусан, 2026-йил июн ойида Амстердамда, шунингдек Австралия ва Сингапурда янги идоралар очиш, ҳамкорлар тармоғини ривожлантириш ҳамда илмий-тадқиқот ишларига катта миқдорда маблағ йўналтириш кўзда тутилган.

Horizon3КиберхавфсизликСуний интеллектСтартапИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаЖанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаБугун, 02:52Xiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиXiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиБугун, 02:28Германияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволдаГерманияда AMD AM4 платформаси сотуви қандай аҳволдаБугун, 01:56Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиЛекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиБугун, 01:27Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинВиспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинБугун, 01:26AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиAWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди