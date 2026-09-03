Для помощников хокимов будет создан учебный центр

В течение двух месяцев будет создан специальный учебный центр для обучения помощников хокимов системе работы на основе проектного подхода («loyihabay»). Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Президента Шерzода Асадова.

В центре помощников хокимов научат работать с конкретными проектами, исходя из возможностей и потребностей в регионах. К учебному процессу также планируется привлечь зарубежных специалистов.

Областным штабам поручено до конца года направить по два лучших помощника хокима из каждого района в Китай, Японию и Турцию для повышения квалификации.

Кроме того, помощникам хокима, продемонстрировавшим наиболее образцовую деятельность, будет присваиваться особая квалификационная категория. Предусмотрена выплата надбавок к должностному окладу в размере до 50 процентов.

Поручено аналогичным образом организовать обучение банковских сотрудников, работающих в махаллях, и организовать для них стажировки за рубежом.

А Генеральной прокуратуре поставлена задача содействовать устранению факторов, препятствующих самостоятельному принятию решений банковскими сотрудниками и помощниками хокимов.