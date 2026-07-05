Молнии в небе над Ташкентом запечатлены на камеры

Сегодня вечером небо над Ташкентом озарили серии молний. Свет, пробивающийся сквозь густые облака, протянулся над городом на большое расстояние и принимал различные формы.

На кадрах, снятых в нескольких районах столицы, отразились молнии, ветвящиеся по небу. За короткое время всё вокруг озарилось, а здания и линия горизонта стали чётко видны.

Эти фотографии стремительно распространяются в социальных сетях. Многие успели запечатлеть сегодняшний ночной пейзаж на камеры телефонов.

Во время грозы важно соблюдать меры безопасности. Следует держаться подальше от открытых мест, высоких деревьев и металлических конструкций.